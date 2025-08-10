Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi

Prabowo Subianto melantik Jenderal Tandyo Budi sebagai Wakil Panglima TNI di Bandung Barat, mengakhiri kekosongan 25 tahun posisi tersebut.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 10:39
Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.
Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

Pelantikan itu dilakukan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

"Pelantikan Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI Tandyo Budi, lulusan Akademi Militer tahun 1991," ujar narator dalam acara gelar pasukan itu.

Berdasarkan pantauan Bisnis melalui YouTube Sekretariat Presiden, pengumuman pelantikan itu diiringi penyematan tanda bintang kepada Tandyo oleh Prabowo di mimbar kehormatan.

Pelantikan ini mengakhiri kursi kosong wakil panglima TNI sejak 25 tahun silam. Adapun, Jenderal Tandyo menjadi orang nomor dua di TNI di usianya ke-56.

Tandyo merupakan pria kelahiran Surakarta, 21 Februari 1969. Dia memiliki karier cemerlang di militer, misalnya sempat sebagai Danyonif Linud 330/Tri Dharma pada 2011 dan Danbrigif Linud 17/Kujang I pada 2011-2012.

Tiga tahun berselang, Tandyo menduduki jabatan Asops Kasdam VII/Wirabuana pada 2014. Kemudian, dia juga menjabat sebagai Danrindam IX/Udayana serta Danmentar Akmil pada 2015.

Selain itu, Tandyo juga sempat mengisi jabatan sebagai menjabat Danrem 142/Taroada Tarogau; Paban III/Sopsad; Paban III/Latga Sops TNI; dan Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan pada 2018-2019.

Di Kemhan, dia sempat menjabat sebagai Dirrah Komhan Ditjen Strahan Kemhan (2019-2021) dan Kabadiklat Kemhan (2021-2023. Adapun, Tandyo juga sempat dipercaya menjadi Pangdam IV/Diponegoro pada 2023-2024.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

