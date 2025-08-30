Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

Presiden Prabowo mengundang 16 ormas Islam ke Hambalang untuk membahas tantangan kebangsaan dan menjaga situasi kondusif.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 20:31
Presiden Prabowo berjanji akan mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan Polisis Brimob yang menyebabkan Ojol Affan Kurniawan meninggal dunia/istimewa
Presiden Prabowo berjanji akan mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan Polisis Brimob yang menyebabkan Ojol Affan Kurniawan meninggal dunia/istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). 

Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Nasrullah Larada mengatakan, pertemuan tersebut membahas tantangan kebangsaan dan upaya menjaga situasi tetap kondusif di tengah gelombang demonstrasi yang meluas di sejumlah daerah.

Adapun, sejumlah ormas yang hadir antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad, Persatuan Islam, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Nasrullah menilai langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi karena memperkuat komunikasi di tengah meningkatnya ketegangan. Menurutnya, pertemuan ini adalah sinyal positif untuk memperkuat komunikasi antar-elemen bangsa kala ketegangan memanas.

"Keluarga Besar PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua, dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan," ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/8/2025).

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mengajak ormas Islam berperan aktif menjaga ketertiban dan menghindari eskalasi konflik. PII menyatakan dukungannya terhadap ajakan tersebut serta mengimbau kader, aktivis, dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. 

"Kepada seluruh elemen bangsa, mari kita jaga bersama suasana yang kondusif. Kita kembalikan segala perbedaan pendapat kepada koridor hukum dan konstitusi. Aksi kekerasan, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum dan negara bukanlah solusi, melainkan awal dari kehancuran. Mari kita wujudkan perdamaian melalui dialog dan persaudaraan," kata Nasrullah.

Adapun, sejak Kamis (28/8), gelombang aksi protes marak di Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Demonstrasi yang awalnya menolak tunjangan rumah anggota DPR RI beralih fokus setelah insiden kendaraan taktis Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online hingga tewas.

Nasrullah pun mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden tersebut agar memberikan keadilan bagi keluarga korban atas meninggalnya Affan Kurniawan.

"Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas peristiwa ini agar keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada pihak yang merasa dikorbankan," imbuhnya.

Dalam pertemuan itu, Muhammadiyah diwakili Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti, sedangkan NU diwakili Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Keduanya juga tercatat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih.

Selain berdialog dengan ormas, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Hambalang untuk membahas langkah pengendalian situasi.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Andhika Anggoro Wening

Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas
Nasional
35 menit yang lalu

Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan DImakamkan di TPU Karet
Nasional
1 jam yang lalu

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan DImakamkan di TPU Karet

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR
Nasional
1 jam yang lalu

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR

Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton
Hukum
1 jam yang lalu

Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton

Ini Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR, Harus Perjuangkan Aspirasi Rakyat
Humaniora
1 jam yang lalu

Ini Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR, Harus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

