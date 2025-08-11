Prabowo Apresiasi Peru atas Dukungan Kemerdekaan Palestina Lewat Solusi Dua Negara

Prabowo apresiasi Peru atas dukungan kemerdekaan Palestina, tekankan kerja sama Indonesia-Peru dalam isu global dan peringati 50 tahun hubungan diplomatik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Peru atas sikap tegasnya dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan pernyataan pers bersama Presiden Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025).

“Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan bekerja sama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara,” ujar Prabowo.

Kepala negara menegaskan bahwa kerja sama Indonesia–Peru tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi dan pembangunan, tetapi juga mencakup isu kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Menurutnya, kunjungan resmi Presiden Boluarte ke Jakarta ini menjadi bagian dari peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Peru, sekaligus momentum memperluas kolaborasi di berbagai sektor strategis.

“Saudara sekalian, sekali lagi terima kasih atas kunjungan Yang Mulia. Kita yakin ke depan kita akan bekerja sama dengan produktif,” pungkas Prabowo.