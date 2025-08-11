Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Puji 50 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Peru: Kita Punya Kepentingan yang Sama

Prabowo dan Presiden Peru rayakan 50 tahun hubungan diplomatik RI-Peru, fokus pada kerja sama ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui IP-CEPA.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 12:30
Presiden Prabowo Subianto (tengah) dan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra (kanan) melambaikan tangan ke arah para siswa sekolah saat pemeriksaan pasukan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Prabowo Subianto (tengah) dan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra (kanan) melambaikan tangan ke arah para siswa sekolah saat pemeriksaan pasukan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan kenegaraan Presiden Republik Peru Dina Boluarte ke Indonesia. 

Kunjungan ini berlangsung sehari sebelum peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Peru yang jatuh pada 12 Agustus 2025.

"Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami dapat menerima Yang Mulia dalam kunjungan kenegaraan ini. Ini pertemuan kita yang kedua dalam satu tahun, setelah sebelumnya kita bertemu dalam kunjungan kenegaraan saya ke Lima, Peru, pada November 2024 lalu, serta dalam kesempatan saya hadir di APEC," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Prabowo juga mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah Peru saat kunjungannya tahun lalu, serta menekankan pentingnya hubungan bilateral kedua negara yang sudah berjalan setengah abad.

"Kunjungan ini memiliki arti yang sangat khusus karena besok kita akan memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Peru. Saya sangat yakin bahwa kerja sama kita bisa terus ditingkatkan," kata Prabowo.

Menurut Presiden, Indonesia dan Peru memiliki kesamaan visi dan misi, terutama dalam hal pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan semangat persahabatan dan solidaritas antarkedua bangsa, Prabowo menutup sambutannya dengan kembali mengucapkan terima kasih atas kunjungan Presiden Boluarte dan komitmen untuk memperkuat kerja sama di masa depan.

"Kita punya kepentingan yang sama. Kita sama-sama ingin membangun kesejahteraan rakyat kita. Kita sama-sama bagian dari masyarakat Samudera Pasifik, dan berasal dari golongan negara-negara yang sedang membangun," pungkas Prabowo.

Sekadar informasi, nantinya Prabowo dan Dina akan menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement/IP-CEPA).

Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso saat konferensi pers Kick-Off ASEAN Online Sale Day di Auditorium Kemendag.

Budi menyampaikan bahwa proses perundingan telah rampung dan tinggal menunggu seremoni penandatanganan yang akan disaksikan langsung oleh Dina di Jakarta.

"Dengan Peru, 11 Agustus akan kita tandatangani. Jadi kita cepat ini. Ini sudah selesai, karena Presiden Peru juga mau ke sini tanggal 11 Agustus," ujar Budi, Kamis (7/8/2025)

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

