Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Teken IP-CEPA, RI-Peru Perluas Kerja Sama di Bidang Pangan hingga Pertahanan

Indonesia dan Peru menandatangani IP-CEPA untuk memperluas kerja sama di bidang pangan, pertahanan, dan lainnya, memperkuat hubungan bilateral dan perdagangan.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 12:40
Share
Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyaksikan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra menandatangani buku tamu saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyaksikan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra menandatangani buku tamu saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyambut penandatanganan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA) antara Indonesia dan Peru sebagai tonggak penting dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara. 

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025).

“Saya sambut dengan sangat hangat penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Peru, CEPA. Perjanjian ini akan memperluas akses pasar dan meningkatkan perdagangan antara kedua negara,” ujar Prabowo.

Kepala negara pun menyoroti capaian luar biasa dari proses perundingan CEPA yang rampung hanya dalam waktu 14 bulan yang jauh lebih cepat dari rata-rata negosiasi serupa yang umumnya memakan waktu bertahun-tahun.

“Biasanya ini memakan waktu bertahun-tahun, tapi kami berhasil menyelesaikan perjanjian ini hanya dalam 14 bulan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia dan Peru akan diperluas ke berbagai sektor strategis. Salah satunya, perdagangan elektronik

Baca Juga

“Kita sepakat untuk bekerja sama di bidang pangan, pertambangan, transisi energi, perikanan, dan juga pertahanan,” katanya.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua kepala negara juga berdiskusi mengenai kondisi global terkini dan komitmen memperkuat kemitraan kawasan.

“Saya sampaikan bahwa Indonesia siap mendukung kemitraan antara Asean dan Peru. Kami juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Peru dalam menyelenggarakan KTT APEC 2024,” pungkas Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Vanguard and Peers Poised to Gain from ANTM Shares Through August 2025
Premium
11 menit yang lalu

Vanguard and Peers Poised to Gain from ANTM Shares Through August 2025

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?
Premium
1 jam yang lalu

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Resmi! Prabowo & Presiden Peru Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA

Resmi! Prabowo & Presiden Peru Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA

Prabowo Puji 50 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Peru: Kita Punya Kepentingan yang Sama

Prabowo Puji 50 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Peru: Kita Punya Kepentingan yang Sama

Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Baru Dilantik Prabowo

Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Baru Dilantik Prabowo

Prabowo Minta Dukungan Peru untuk Keanggotaan Indonesia di OECD

Prabowo Minta Dukungan Peru untuk Keanggotaan Indonesia di OECD

Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer

Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer

Prabowo Terima Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan

Prabowo Terima Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan

Prabowo-Erdogan Siap Percepat Perjanjian Dagang Indonesia-Turki

Prabowo-Erdogan Siap Percepat Perjanjian Dagang Indonesia-Turki

Perkuat Ekonomi Negara, Prabowo Dorong CEPA Indonesia-Turki Cepat Selesai

Perkuat Ekonomi Negara, Prabowo Dorong CEPA Indonesia-Turki Cepat Selesai

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KPK Bakal Kembali Panggil Eks Menag Yaqut terkait Kasus Kuota Haji 2024
Hukum
55 detik yang lalu

KPK Bakal Kembali Panggil Eks Menag Yaqut terkait Kasus Kuota Haji 2024

Hitung Cepat PSU Pilkada Papua, Paslon Matius-Aryoko Unggul Peroleh 50,71% Suara
Nasional
8 menit yang lalu

Hitung Cepat PSU Pilkada Papua, Paslon Matius-Aryoko Unggul Peroleh 50,71% Suara

Kasus Korupsi Kuota Haji Naik ke Tahap Penyidikan, KPK Telusuri Sosok Pemberi Perintah
Hukum
14 menit yang lalu

Kasus Korupsi Kuota Haji Naik ke Tahap Penyidikan, KPK Telusuri Sosok Pemberi Perintah

Tom Lembong Sebut Pelaporan Hakim ke Komisi Yudisial Bersifat Konstruktif
Hukum
30 menit yang lalu

Tom Lembong Sebut Pelaporan Hakim ke Komisi Yudisial Bersifat Konstruktif

Ketua Komisi Yudisial Beri Atensi Laporan Pelanggaran Etik Hakim Tom Lembong
Hukum
38 menit yang lalu

Ketua Komisi Yudisial Beri Atensi Laporan Pelanggaran Etik Hakim Tom Lembong

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

2

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

3

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

4

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

5

Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Terakhir Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

2

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

3

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

4

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

5

Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029