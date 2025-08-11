Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Minta Dukungan Peru untuk Keanggotaan Indonesia di OECD

Prabowo Subianto meminta dukungan Peru untuk keanggotaan Indonesia di OECD dalam pertemuan dengan Presiden Peru, Dina Boluarte, di Jakarta.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 12:11
Share
Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (11/8/2025)/Bisnis-Akbar Evandio
Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (11/8/2025)/Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan Republik Peru terhadap upaya Indonesia untuk bergabung sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Republik Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Boluarte yang bertepatan dengan momen penting dalam hubungan kedua negara.

“Yang Mulia Presiden Republik Peru baru saja tiba, dan ini merupakan kehormatan besar bagi kami karena kunjungan ini berlangsung sehari sebelum peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Peru, tepatnya pada 12 Agustus,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa Peru adalah negara sahabat dan mitra penting Indonesia di kawasan Amerika Latin.

“Meskipun secara geografis kita dipisahkan jarak yang jauh, kita sama-sama negara Pasifik yang memiliki kepentingan yang serupa membangun kesejahteraan rakyat dan memperkuat kerja sama regional,” tambahnya.

Baca Juga

Dalam konteks penguatan kerja sama bilateral, Prabowo menyambut baik peningkatan hubungan melalui Indonesia–Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA), serta membuka peluang kolaborasi lebih luas di sektor ekonomi, perdagangan, pertanian, dan perikanan.

Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia juga menyampaikan harapannya untuk dukungan kepada Republik Peru terhadap Indonesia agar dapat bergabung di OECD.

“Kami berharap dukungan Peru atas upaya kami untuk menjadi anggota penuh OECD. Tentu kami ingin kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Peru semakin meningkat. Kami juga telah menjalin komunikasi yang intensif dengan utusan dari Peru,” katanya.

Prabowo juga menyoroti potensi kerja sama di sektor kelautan dan perikanan, mengingat pengalaman Peru yang maju di bidang tersebut.

“Pengalaman Peru dalam sektor perikanan sangat menarik dan potensial untuk kita jadikan kerja sama konkret. Saya akan segera bertemu langsung dengan utusan Peru untuk membahas ini lebih lanjut,” pungkas Prabowo.

Sekadar informasi, Peru belum menjadi anggota OECD, tetapi saat ini merupakan kandidat aksesi. Peru diundang untuk memulai diskusi aksesi pada 2022 dan telah berupaya menyelaraskan kebijakannya dengan standar OECD. 

Untuk diketahui, OECD adalah kelompok yang terdiri dari 38 negara anggota, terutama negara-negara ekonomi maju, yang bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai
Premium
55 menit yang lalu

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai

Pertarungan Raksasa Konsumer RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Raksasa Konsumer RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Baru Dilantik Prabowo

Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Baru Dilantik Prabowo

Perbandingan APBN Proyek IKN era Jokowi dan Prabowo

Perbandingan APBN Proyek IKN era Jokowi dan Prabowo

Presiden Prabowo Menerima Kunjungan Presiden Republik Peru

Presiden Prabowo Menerima Kunjungan Presiden Republik Peru

Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer

Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer

Prabowo Terima Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan

Prabowo Terima Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan

Presiden Peru Tiba di Indonesia, Bakal Temui Prabowo di Istana Hari ini

Presiden Peru Tiba di Indonesia, Bakal Temui Prabowo di Istana Hari ini

Sri Mulyani Singgung Isu Pajak Internasional di G20 Afrika Selatan, Bakal Ada Kesepakatan Baru?

Sri Mulyani Singgung Isu Pajak Internasional di G20 Afrika Selatan, Bakal Ada Kesepakatan Baru?

Airlangga Targetkan Indonesia Masuk OECD 3 Tahun Lagi, Ini Keuntungannya

Airlangga Targetkan Indonesia Masuk OECD 3 Tahun Lagi, Ini Keuntungannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK
Hukum
1 menit yang lalu

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Baru Dilantik Prabowo
Nasional
9 menit yang lalu

Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Baru Dilantik Prabowo

Prabowo Minta Dukungan Peru untuk Keanggotaan Indonesia di OECD
Nasional
13 menit yang lalu

Prabowo Minta Dukungan Peru untuk Keanggotaan Indonesia di OECD

Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer

Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim
Hukum
1 jam yang lalu

Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

2

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

3

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman

4

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

5

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Semester I 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

2

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

3

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman

4

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

5

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah