IP-CEPA, Presiden Peru Mau Impor Buah Blueberry ke Indonesia

Presiden Peru kunjungi Indonesia untuk perkuat hubungan dagang, fokus pada penandatanganan IP-CEPA agar blueberry Peru masuk pasar Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA —Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra melakukan kunjungan ke Indonesia dengan membawa misi, agar produk Blueberry bisa masuk ke pasar Indonesia.

Kunjungan kenegaraan Dina Ercilia Boluarte ke Indonesia disambut langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/8/2025). Kunjungan ini berlangsung sehari sebelum peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru.

Boluarte menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan oleh Presiden Prabowo, yang disampaikan saat kunjungan Prabowo ke Peru pada November 2024 lalu, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi APEC.

“Pertama-tama, atas nama saya sendiri, delegasi, dan rakyat Peru, saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan Bapak Presiden yang diberikan kepada kami saat kunjungan Bapak di bulan November lalu. Sejak saat itu, kami melalui kementerian terkait telah bekerja keras mewujudkan kunjungan ini,” ujar Boluarte.

Presiden Boluarte menegaskan bahwa kunjungannya ke Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama di bidang perdagangan.

“Kunjungan ini sangat bermakna karena bertepatan dengan 50 tahun persahabatan antara dua negara bersaudara, Indonesia dan Peru,” ujarnya.

Salah satu hasil konkret dari kerja sama yang tengah dijajaki adalah percepatan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara kedua negara.

“Kami akan segera menandatangani CEPA agar blueberry kami dapat memasuki pasar Indonesia. Selain itu, akses pasar untuk buah delima dari Peru juga sedang dalam proses,” ungkap Boluarte.

Dia juga mengapresiasi dukungan langsung dari Presiden Prabowo dalam mempercepat prosedur administrasi, sehingga impor blueberry dari Peru ke Indonesia kini bisa direalisasikan.

“Terima kasih, Bapak Presiden, karena kesediaan Bapak telah mempersingkat proses, dan kini kami dapat mengatakan bahwa blueberry Peru telah menjadi kenyataan di Indonesia,” pungkasnya.