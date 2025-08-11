Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IP-CEPA, Presiden Peru Mau Impor Buah Blueberry ke Indonesia

Presiden Peru kunjungi Indonesia untuk perkuat hubungan dagang, fokus pada penandatanganan IP-CEPA agar blueberry Peru masuk pasar Indonesia.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 14:10
Share
Presiden Republik Peru Dina Ercilla Boluarte Zegarra (kiri berdiri) dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu untuk memperkuat perdagangan/Akbar
Presiden Republik Peru Dina Ercilla Boluarte Zegarra (kiri berdiri) dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu untuk memperkuat perdagangan/Akbar

Bisnis.com, JAKARTA —Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra melakukan kunjungan ke Indonesia dengan membawa misi, agar produk Blueberry bisa masuk ke pasar Indonesia.

Kunjungan kenegaraan Dina Ercilia Boluarte ke Indonesia disambut langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/8/2025). Kunjungan ini berlangsung sehari sebelum peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru.

Boluarte menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan oleh Presiden Prabowo, yang disampaikan saat kunjungan Prabowo ke Peru pada November 2024 lalu, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi APEC.

“Pertama-tama, atas nama saya sendiri, delegasi, dan rakyat Peru, saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan Bapak Presiden yang diberikan kepada kami saat kunjungan Bapak di bulan November lalu. Sejak saat itu, kami melalui kementerian terkait telah bekerja keras mewujudkan kunjungan ini,” ujar Boluarte.

Presiden Boluarte menegaskan bahwa kunjungannya ke Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama di bidang perdagangan.

“Kunjungan ini sangat bermakna karena bertepatan dengan 50 tahun persahabatan antara dua negara bersaudara, Indonesia dan Peru,” ujarnya.

Baca Juga

Salah satu hasil konkret dari kerja sama yang tengah dijajaki adalah percepatan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara kedua negara.

“Kami akan segera menandatangani CEPA agar blueberry kami dapat memasuki pasar Indonesia. Selain itu, akses pasar untuk buah delima dari Peru juga sedang dalam proses,” ungkap Boluarte.

Dia juga mengapresiasi dukungan langsung dari Presiden Prabowo dalam mempercepat prosedur administrasi, sehingga impor blueberry dari Peru ke Indonesia kini bisa direalisasikan.

“Terima kasih, Bapak Presiden, karena kesediaan Bapak telah mempersingkat proses, dan kini kami dapat mengatakan bahwa blueberry Peru telah menjadi kenyataan di Indonesia,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Icip-Icip Saham Blue Chip
Premium
4 menit yang lalu

Icip-Icip Saham Blue Chip

Para Pembeli Emas Antam yang Boncos Kala Harga Buyback Sideways Sejak Mei 2025
Premium
29 menit yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Boncos Kala Harga Buyback Sideways Sejak Mei 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

RI Kebut Negosiasi Perjanjian Dagang, Ekonom Wanti-Wanti Soal Ini

RI Kebut Negosiasi Perjanjian Dagang, Ekonom Wanti-Wanti Soal Ini

Apindo: Percepatan Perundingan Dagang Kunci Hadapi Tarif Trump

Apindo: Percepatan Perundingan Dagang Kunci Hadapi Tarif Trump

Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

Mendag Yakin Ekspor RI ke Eropa Melesat Berkat IEU-CEPA

Mendag Yakin Ekspor RI ke Eropa Melesat Berkat IEU-CEPA

IEU-CEPA: Produk Tekstil hingga Sawit RI Bebas Tarif ke Eropa

IEU-CEPA: Produk Tekstil hingga Sawit RI Bebas Tarif ke Eropa

Alasan Pemberian Visa Cascade, Tak Banyak WNI Berminat Tinggal di Eropa

Alasan Pemberian Visa Cascade, Tak Banyak WNI Berminat Tinggal di Eropa

Pengusaha Optimistis Akses Pasar Makin Lebar usai Prabowo Teken IP—CEPA

Pengusaha Optimistis Akses Pasar Makin Lebar usai Prabowo Teken IP—CEPA

Manuver Hashim Djojohadikusumo Borong Saham WIFI Jelang Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Manuver Hashim Djojohadikusumo Borong Saham WIFI Jelang Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indonesia dan Peru, Deklarasi Berantas Narkotika dan Perdagangan Ilegal
Nasional
29 menit yang lalu

Indonesia dan Peru, Deklarasi Berantas Narkotika dan Perdagangan Ilegal

IP-CEPA, Presiden Peru Mau Impor Buah Blueberry ke Indonesia
Internasional
54 menit yang lalu

IP-CEPA, Presiden Peru Mau Impor Buah Blueberry ke Indonesia

Prabowo Apresiasi Peru atas Dukungan Kemerdekaan Palestina Lewat Solusi Dua Negara
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Apresiasi Peru atas Dukungan Kemerdekaan Palestina Lewat Solusi Dua Negara

KY Bentuk Tim Investigasi untuk Dalami Laporan Pelanggaran Etik Hakim Tom Lembong
Hukum
1 jam yang lalu

KY Bentuk Tim Investigasi untuk Dalami Laporan Pelanggaran Etik Hakim Tom Lembong

KPK Bakal Kembali Panggil Eks Menag Yaqut terkait Kasus Kuota Haji 2024
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Bakal Kembali Panggil Eks Menag Yaqut terkait Kasus Kuota Haji 2024

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

2

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

3

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

4

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

5

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Tom Lembong Audiensi Dengan Komisi Yudisial
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

2

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

3

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

4

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

5

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?