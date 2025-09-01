Ramai-ramai Serukan Hentikan Penjarahan!

Sejumlah kalangan, termasuk Presiden Prabowo dan MUI, menyerukan penghentian penjarahan pascademonstrasi di Jakarta, menekankan pentingnya aksi damai dan penegakan hukum.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah kalangan telah menyerukan penghentian aksi penjarahan. Selain bertentangan dengan esensi demonstrasi, penjarahan telah menjurus kepada tindakan kriminal.

Seperti diketahui, aksi penjarahan marak terjadi pascademonstrasi yang berlangsung di ibu kota. Rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Sejumlah perabotan rumah tangga, pakaian, hingga barang elektronik raib dibawa massa. Bahkan, hewan peliharaan berupa kucing anggora juga turut diambil.

Kericuhan juga meluas hingga kawasan permukiman lain. Pada Minggu (31/8/2025) dini hari, massa dilaporkan mendatangi rumah yang diduga milik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak massa membawa keluar kursi, televisi, hingga perhiasan dari rumah tersebut. Kasus serupa terjadi di rumah Uya Kuya, artis sekaligus anggota DPR, di Jakarta Timur. Massa merobohkan pagar rumah dan menerobos masuk hingga ke lantai dua untuk menjarah berbagai barang.

Kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta, juga tidak luput dari sasaran amukan massa, dengan sejumlah barang pribadi dibawa keluar oleh penjarah.

Rangkaian peristiwa tersebut menambah daftar panjang rumah pejabat negara yang menjadi sasaran pascagelombang protes yang pecah sejak 25 Agustus lalu.

Perintah Tegas Prabowo

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pihak TNI-Polri untuk menindak setegas-tegasnya para pelaku perusakan fasilitas umum dan penjarah rumah-rumah pejabat dan anggota DPR RI.

Dia juga mengingatkan bahwa sejumlah tindakan yang muncul dalam unjuk rasa akhir-akhir ini tidak hanya sebatas pelanggaran, tetapi berpotensi mengarah pada makar dan terorisme.

“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” ujar Prabowo saat konferensi di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025).

Presiden Prabowo Subianto

Kendati demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap menjamin kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. “Sekali lagi, aspirasi murni harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi dengan baik dan damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” pungkas Prabowo.

Menurutnya, sikap pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap aksi massa yang berujung pada perusakan fasilitas umum. Prabowo menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional rakyat, namun harus dilakukan secara damai tanpa mengganggu ketertiban dan keamanan.

“Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan anarkis, destabilisasi negara, perusakan atau pembakaran fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun instansi publik atau pribadi, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya,” ucap Prabowo.

Kepala negara menegaskan aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat, serta menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang mengancam kehidupan bersama.

Prabowo juga menyerukan masyarakat untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah di tengah meningkatnya tensi politik dan aksi massa belakangan ini. Dia menegaskan pemerintah bersama seluruh partai politik, termasuk yang berada di luar koalisi, berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik termasuk partai di luar pemerintahan bertekad untuk selalu perjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat paling kecil dan tertinggal,” kata Prabowo.

Seruan dari MUI

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menghentikan aksi penjarahan dalam berdemonstrasi, karena hal tersebut melanggar hukum.

"Masyarakat agar menahan diri dari tindakan anarkistik, vandalisme, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan dan pengambilan properti orang lain secara tidak hak," ujarnya dilansir dari Antara.

Niam menekankan penyampaian aspirasi, bahkan dalam situasi kemarahan pun, tidak boleh diikuti dengan anarkisme, penjarahan dan/atau pencurian harta orang lain, karena itu bertentangan dengan hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bagi massa yang mengambil, menyimpan, dan/atau menguasai barang secara tidak hak, agar segera mengembalikan kepada pemilik atau kepada yang berwajib, supaya tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari," ujarnya.

Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Niam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri, muhasabah (melakukan introspeksi), berkomitmen untuk mewujudkan kedamaian, melakukan perbaikan, serta mencegah terjadinya tindakan destruktif yang bisa mengganggu keamanan dan kedamaian.

"Di tengah situasi sosial ekonomi dan sosial politik yang kurang baik, kesenjangan yang masih tinggi, maka pejabat dan masyarakat sudah seharusnya mengedepankan gaya hidup yang sederhana, membangun solidaritas sosial, mengedepankan semangat kesetiakawanan sosial, serta menghindari flexing, gaya hidup mewah dan hedonisme, meski sekadar untuk konten," tegasnya.

Bisa Kena Pidana

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan penjarahan merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Penjarahan itu pencurian dengan kekerasan [Pasal 365 KUHP],” kata Abdul saat dihubungi Bisnis pada Minggu (31/8/2025).

Fickar menegaskan proses hukum terhadap pelaku penjarahan harus dijalankan dengan tegas dan keras. Menurutnya, orang-orang yang memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan tindakan kriminal telah merusak dan menodai demokrasi sehingga layak dihukum seberat-beratnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga rumah masing-masing, termasuk menguncinya dengan ketat.

“Demikian juga kepada masyarakat untuk menjaga rumahnya dan menutupnya dengan ketat, karena itu dalam situasi apa pun pembobol rumah dan mencuri isinya bisa dihukum seberat-beratnya,” katanya.

Pasal 365 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana pelaku mengambil barang milik orang lain dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari penjara paling lama sembilan tahun untuk kasus pencurian dengan kekerasan biasa, hingga 12 tahun jika disertai keadaan yang memberatkan.

Bahkan, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijerat pidana mati, seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun.