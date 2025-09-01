Cuaca Jabodetabek Hari Ini Senin 1 September 2025 Mendung Seharian, Waspada Turun Hujan

BMKG prediksi cuaca Jabodetabek mendung dan hujan ringan hari ini, Senin 1 September 2025, dengan suhu 21-33°C dan kelembaban 50-96%.

Bisnis.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi wilayah Jabodetabek pada hari ini Senin 1 September 2025 mendung berpotensi hujan

Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu:

BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu berawan dan hujan ringan dengan rata-rata suhu di angka 23-33 derajat celcius dan tingkat kelembaban di antara 54-94% hingga tengah malam nanti.

Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 23-31 derajat celcius dan tingkat kelembaban 60-96%.

Wilayah Kota Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-31 derajat celcius dan kelembaban 61-96%.

Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-32 derajat celcius dan kelembaban 57-96%.

Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 21-31 derajat celcius dan tingkat kelembaban 58-94%.

Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 21-30 derajat celcius dan kelembaban 60-96%.

Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-32 derajat celcius dan kelembaban 50-93%.

Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-33 derajat celcius dan kelembaban 50-93%.

Wilayah Kota Depok, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-32 derajat celcius dan kelembaban 54-95%.