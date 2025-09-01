Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Senin 1 September 2025 Mendung Seharian, Waspada Turun Hujan

BMKG prediksi cuaca Jabodetabek mendung dan hujan ringan hari ini, Senin 1 September 2025, dengan suhu 21-33°C dan kelembaban 50-96%.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 08:12
Share
Ilustrasi hujan / Freepik
Ilustrasi hujan / Freepik

Bisnis.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi wilayah Jabodetabek pada hari ini Senin 1 September 2025 mendung berpotensi hujan

Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu:

BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu berawan dan hujan ringan dengan rata-rata suhu di angka 23-33 derajat celcius dan tingkat kelembaban di antara 54-94% hingga tengah malam nanti.

Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 23-31 derajat celcius dan tingkat kelembaban 60-96%.

Wilayah Kota Tangerang, Banten:

Baca Juga

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-31 derajat celcius dan kelembaban 61-96%.

Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-32 derajat celcius dan kelembaban 57-96%.

Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 21-31 derajat celcius dan tingkat kelembaban 58-94%.

Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 21-30 derajat celcius dan kelembaban 60-96%.

Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-32 derajat celcius dan kelembaban 50-93%.

Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-33 derajat celcius dan kelembaban 50-93%.

Wilayah Kota Depok, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-32 derajat celcius dan kelembaban 54-95%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)
Premium
14 menit yang lalu

BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi
Premium
1 jam yang lalu

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini (27/8), Cocok Buat Nongkrong atau Rebahan?

Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini (27/8), Cocok Buat Nongkrong atau Rebahan?

Diduga Ada Modifikasi Cuaca saat Demo, BMKG Uji Coba di Lampung

Diduga Ada Modifikasi Cuaca saat Demo, BMKG Uji Coba di Lampung

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Selasa (26/8): Cerah Hingga Berawan

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Selasa (26/8): Cerah Hingga Berawan

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Sabtu (23/8/2025), Cerah hingga Berawan

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Sabtu (23/8/2025), Cerah hingga Berawan

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Kamis 21 Agustus 2025, Hujan Lebat Disertai Petir

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Kamis 21 Agustus 2025, Hujan Lebat Disertai Petir

Ramalan Cuaca DKI Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Minggu (24/8)

Ramalan Cuaca DKI Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Minggu (24/8)

Ramalan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Rabu (20/8)

Ramalan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Rabu (20/8)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Eks Menag Yaqut Tiba KPK, jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Hukum
17 menit yang lalu

Eks Menag Yaqut Tiba KPK, jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel
Nasional
23 menit yang lalu

Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel

Cek Fakta: Hoaks, Pesan Berantai Warga Tionghoa Diminta Batasi Aktivitas Imbas Demo
Cek Fakta
24 menit yang lalu

Cek Fakta: Hoaks, Pesan Berantai Warga Tionghoa Diminta Batasi Aktivitas Imbas Demo

Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis
Nasional
28 menit yang lalu

Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis

Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Tasikmalaya Jabar, Lampung Magnitudo 2,5
Nasional
1 jam yang lalu

Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Tasikmalaya Jabar, Lampung Magnitudo 2,5

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

2

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

3

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

4

Mabes TNI Angkat Bicara Soal Viral Intel Tentara jadi Provokator Demo

5

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR Dihapus hingga Tudingan Makar

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR Dihapus hingga Tudingan Makar

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

2

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

3

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

4

Mabes TNI Angkat Bicara Soal Viral Intel Tentara jadi Provokator Demo

5

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal