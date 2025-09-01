Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Kembali Periksa Menag Yaqut Cholil Terkait Kuota Haji Hari Ini (1/9)

KPK dijadwalkan untuk memeriksa mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, dengan kerugian negara diperkirakan Rp1 triliun.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 08:31
Share
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) berjalan keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Yaqut Cholil Qoumas dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024. Bisnis/Robby Fathan
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) berjalan keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Yaqut Cholil Qoumas dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024. Bisnis/Robby Fathan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 pada Senin (1/9/2025). 

“Semoga yang bersangkutan hadir,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara. 

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Juga

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)
Premium
13 menit yang lalu

BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi
Premium
1 jam yang lalu

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Eks Menag Yaqut Tiba KPK, jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Eks Menag Yaqut Tiba KPK, jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Korupsi Rp26,5 Miliar, Kadispora Kota Cirebon Dicopot Sementara

Korupsi Rp26,5 Miliar, Kadispora Kota Cirebon Dicopot Sementara

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

Rapat Paripurna DPR RI Sahkan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Persetujuan Naturalisasi 9 Atlet

Rapat Paripurna DPR RI Sahkan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Persetujuan Naturalisasi 9 Atlet

Raker Komisi VIII DPR Bahas RUU Penyelenggaraan Haji

Raker Komisi VIII DPR Bahas RUU Penyelenggaraan Haji

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

KPK Belum Minta Keterangan Eks Menag Yaqut di Penyelidikan Kasus Kuota Haji

KPK Belum Minta Keterangan Eks Menag Yaqut di Penyelidikan Kasus Kuota Haji

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Eks Menag Yaqut Tiba KPK, jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Hukum
15 menit yang lalu

Eks Menag Yaqut Tiba KPK, jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel
Nasional
21 menit yang lalu

Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel

Cek Fakta: Hoaks, Pesan Berantai Warga Tionghoa Diminta Batasi Aktivitas Imbas Demo
Cek Fakta
22 menit yang lalu

Cek Fakta: Hoaks, Pesan Berantai Warga Tionghoa Diminta Batasi Aktivitas Imbas Demo

Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis
Nasional
27 menit yang lalu

Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis

Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Tasikmalaya Jabar, Lampung Magnitudo 2,5
Nasional
1 jam yang lalu

Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Tasikmalaya Jabar, Lampung Magnitudo 2,5

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

2

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

3

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

4

Mabes TNI Angkat Bicara Soal Viral Intel Tentara jadi Provokator Demo

5

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR Dihapus hingga Tudingan Makar

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR Dihapus hingga Tudingan Makar

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

2

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

3

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

4

Mabes TNI Angkat Bicara Soal Viral Intel Tentara jadi Provokator Demo

5

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal