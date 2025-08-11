Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Anugerahkan Penghargaan Bintang Adipurna untuk Presiden Peru

Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Adipurna kepada Presiden Peru Dina Boluarte di Jakarta, memperingati 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 15:18
Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (11/8/2025)/Bisnis-Akbar Evandio
Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (11/8/2025)/Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

Kepala negara menyampaikan bahwa pemberian Bintang Republik Indonesia Adipurna, tidak terlepas dari penghargaan yang diterima Prabowo dari Peru saat melakukan kunjungan pada 14 November 2024 lalu.

Hal itu disampaikan orang nomor satu di Indonesia saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025).

"Hari ini saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna atas jasa dan peran beliau yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral kedua negara," katanya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 RI itu pun berharap melalui hubungan baik antar kedua negara, maka kerja sama ini akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Diketahui pertemuan terakhir Prabowo dan Dina terjadi November 2024 pada saat Peru menjadi tuan rumah KTT APEC dan Prabowo melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Peru.

"Kunjungan yang mulia hari ini adalah bersejarah. Sebab pada 12 Agustus 2025 Indonesia dan Peru memperingati 50 tahun hubungan diplomatik. Juga kunjungan ini adalah kunjungan pertama kali presiden Peru ke Indonesia sejak dibuka hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1975," pungkas Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

Topik

