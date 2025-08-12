Link Pendaftaran CPNS Agustus 2025, Jangan Keliru!

Pendaftaran CPNS 2025 belum diumumkan, cek info di SSCASN. Buat akun di https://sscasn.bkn.go.id dan pantau formasi serta jadwal resmi.

Bisnis.com, JAKARTA - Inilah link resmi pendaftaran CPNS 2025 jika mekanismenya sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Laporan Bisnis sebelumnya menyebut jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pun buka suara soal kapan seleksi CPNS selanjutnya berlangsung.

Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan kelanjutan seleksi tersebut.

"Saya kan lagi menyelesaikan seleksi yang kemarin, kalau itu sudah selesai, baru kita pikirkan. Tentunya birokrasi masih memerlukan anak-anak yang hebat, para fresh graduate, kami masih memerlukan untuk memperbaiki birokrasi kita," ujar Rini pada Kamis (27/2/2025).

Dia juga mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang merampungkan proses CPNS yang berlangsung sejak 2024 lalu.

"Mohon waktu kami masih menyelesaikan CPNS, sekarang P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja]," ujar Rini.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka secara resmi.

Oleh sebab itu, belum diketahui formasi apa saja yang akan dibuka di pendaftaran CPNS 2025.

Namun ada baiknya jika Anda sudah mempersiapkan pendaftaran CPNS 2025 sejak saat ini.

Nantinya, untuk cek formasi CPNS 2025 kemungkinan akan sama seperti cara cek CPNS 2024.

Jika pembukaan CPNS 2025 sama dengan mekanisme tahun sebelumnya, maka ada kemungkinan pendaftaran dilakukan di situs SSCASN.

Link Pendaftaran CPNS 2025

Buka laman resmi SSCk ASN di https://sscasn.bkn.go.id

Klik Daftar untuk buat akun SSCASN

Lengkapi informasi yang diminta untuk membuat akun, seperti email aktif, nomor HP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta nomor Kartu Keluarga (KK).

Pastikan kembali data yang kamu masukkan sudah lengkap dan benar lalu tekan ‘Lanjutkan’ Pilih ‘Proses

Pendaftaran Akun’

Tunggulah sampai informasi konfirmasi muncul.

Silahan login dan pantau terus kapan pendaftaran CPNS 2025 dibuka.

Cara cek formasi CPNS

Buka situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Klik menu 'Layanan Informasi' di halaman utama

Pilih opsi 'Info Lowongan' dari menu yang muncul.

Isi kolom 'Jenis Pengadaan' dengan jenis formasi yang kamu cari.

Isi kolom 'Instansi' dengan nama instansi yang sesuai.

Klik tombol 'Cari' untuk melihat informasi formasi CPNS yang tersedia.

Itulah link pendaftaran CPNS 2025 jika mekanismenya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.