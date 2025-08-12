Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS

Presiden Trump kerahkan 800 Garda Nasional ke Washington DC, ambil alih komando polisi untuk atasi peningkatan kejahatan, meskipun data berkata sebaliknya.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 10:00
Share
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (11/8/2025) mengumumkan pengerahan 800 personel Garda Nasional ke Washington DC serta mengambil alih sementara komando Kepolisian Metropolitan ibu kota AS tersebut.

Langkah luar biasa ini melewati otoritas Wali Kota dan Dewan Kota terpilih, mencerminkan gaya kepemimpinan periode keduanya yang kerap menabrak norma politik dan memperluas batas kewenangan eksekutif.

Melansir Reuters, Selasa (12/8), Trump menggambarkan kebijakannya sebagai upaya menyelamatkan Washington dari “gelombang kejahatan” yang disebutnya menguasai kota, meskipun data resmi menunjukkan tren penurunan signifikan.

"Ibu kota kita telah dikuasai oleh geng-geng yang kejam dan penjahat yang haus darah," kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Setelah lonjakan kasus kekerasan pada 2023, angka kriminalitas turun 35% pada 2024 dan kembali anjlok 26% pada tujuh bulan pertama 2025.

Ini menjadi kali kedua musim panas ini Trump mengerahkan pasukan ke kota yang dikuasai Partai Demokrat—sebelumnya ke Los Angeles pada Juni tanpa persetujuan Gubernur California Gavin Newsom, yang kini tengah menjalani peradilan di pengadilan federal San Francisco. Trump bahkan mengisyaratkan Chicago dapat menjadi target berikutnya.

Baca Juga

Ratusan aparat dari belasan lembaga federal telah disebar di seluruh Washington. Jaksa Agung AS Pam Bondi ditunjuk memimpin kepolisian kota. Garda Nasional akan diperbantukan untuk tugas administratif, logistik, dan patroli fisik, dengan 100–200 personel aktif mendukung penegakan hukum setiap saat.

Wali Kota Washington Muriel Bowser menepis klaim adanya krisis keamanan, namun tetap bersikap diplomatis dan berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah federal. Jaksa Agung kota, Brian Schwalb, menyebut langkah Trump ilegal dan dia mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan semua opsi hukum.

Trump memanfaatkan pasal Home Rule Act yang memberi presiden wewenang mengambil alih kendali kepolisian selama 30 hari jika terdapat kondisi darurat. Ia mendeklarasikan darurat keamanan publik di Washington DC, bersamaan dengan pemangkasan dana keamanan wilayah metropolitan sebesar 44% tahun ini—setara pengurangan US$20 juta.

Trump juga berjanji membongkar perkemahan tunawisma di lahan federal, meski belum membeberkan rencana relokasi. Di bawah undang-undang, pemerintah federal memang berhak membersihkan lahan yang dimilikinya, namun tidak dapat memaksa orang meninggalkan kota hanya karena tidak memiliki tempat tinggal.

Kendali presiden atas 2.700 anggota Garda Nasional DC—berbeda dengan di negara bagian yang berada di bawah wewenang gubernur—memungkinkannya mengerahkan pasukan kapan saja. Garda Nasional sebelumnya telah beberapa kali ditugaskan di Washington, termasuk saat kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol dan demonstrasi anti-kekerasan polisi pada 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aprianto Cahyo Nugroho
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing
Premium
5 menit yang lalu

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Menguji Jurus Unilever Indonesia (UNVR) Pulihkan Kinerja
Premium
45 menit yang lalu

Menguji Jurus Unilever Indonesia (UNVR) Pulihkan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Trump: Rusia & Ukraina Harus Saling Relakan Wilayah untuk Akhiri Perang

Trump: Rusia & Ukraina Harus Saling Relakan Wilayah untuk Akhiri Perang

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat

Trump Pecat Kepala Biro Statistik usai Sebut Lapangan Kerja Melambat, Calonkan Ekonom Konservatif

Trump Pecat Kepala Biro Statistik usai Sebut Lapangan Kerja Melambat, Calonkan Ekonom Konservatif

Donald Trump Mau Bangun Gedung Mewah 'Trump Tower' di Jeddah, Arab Saudi

Donald Trump Mau Bangun Gedung Mewah 'Trump Tower' di Jeddah, Arab Saudi

Penembakan Massal di Washington DC Tewaskan 2 Orang, Polisi AS Masih Buru Tersangka

Penembakan Massal di Washington DC Tewaskan 2 Orang, Polisi AS Masih Buru Tersangka

Kremlin Tuding Washington Tutupi Kasus Korupsi Joe Biden

Kremlin Tuding Washington Tutupi Kasus Korupsi Joe Biden

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS
Internasional
15 menit yang lalu

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS

Trump: Rusia & Ukraina Harus Saling Relakan Wilayah untuk Akhiri Perang
Internasional
26 menit yang lalu

Trump: Rusia & Ukraina Harus Saling Relakan Wilayah untuk Akhiri Perang

Kejagung Blak-blakan Soal Peluang Nadiem jadi Tersangka pada Kasus Laptop Chromebook
Hukum
34 menit yang lalu

Kejagung Blak-blakan Soal Peluang Nadiem jadi Tersangka pada Kasus Laptop Chromebook

Biografi Raden Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan di Indonesia
Nasional
40 menit yang lalu

Biografi Raden Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan di Indonesia

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat
Internasional
1 jam yang lalu

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

2

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

3

Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

4

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

5

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Pinang Kering Naik di Kendari
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

2

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

3

Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

4

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

5

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI