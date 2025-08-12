Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Trump: Rusia & Ukraina Harus Saling Relakan Wilayah untuk Akhiri Perang

Trump mengusulkan Rusia dan Ukraina merelakan wilayah untuk akhiri perang, jelang pertemuan dengan Putin. Eropa khawatir syarat damai merugikan Kyiv.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 09:49
Share
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee
Ringkasan Berita
  • Donald Trump menyarankan Rusia dan Ukraina untuk merelakan sebagian wilayah demi mengakhiri perang, meskipun kedua negara belum menunjukkan kesiapan untuk melakukannya.
  • Trump berencana bertemu dengan Vladimir Putin untuk mengeksplorasi kemungkinan kesepakatan damai, dengan fokus pada gencatan senjata segera sebagai tujuan utama AS.
  • Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak gagasan konsesi wilayah dan menegaskan bahwa gencatan senjata tanpa syarat harus menjadi prasyarat sebelum negosiasi lebih lanjut.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Ukraina dan Rusia sama-sama harus merelakan sebagian wilayah demi mengakhiri perang yang telah berlangsung di Ukraina.

Ia menilai, pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan ini akan langsung mengungkap apakah Kremlin bersedia mencapai kesepakatan damai.

Melansir Reuters, Selasa (12/8/2025), menjelang KTT Trump–Putin di Alaska pada Jumat mendatang, para pemimpin Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan berbicara dengan Trump, di tengah kekhawatiran bahwa Washington dapat memaksakan syarat perdamaian yang merugikan Kyiv.

Trump, yang belakangan memperkeras sikap terhadap Moskow dengan mengizinkan aliran tambahan senjata AS ke Ukraina serta mengancam tarif bagi pembeli minyak Rusia, tetap memicu kekhawatiran di Eropa bahwa ia dapat menerima kesepakatan yang memaksa Kyiv memberi konsesi besar.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas menegaskan, berakhirnya perang hanya dapat dicapai melalui persatuan transatlantik, dukungan berkelanjutan untuk Ukraina, dan tekanan konsisten terhadap Rusia.

Inggris dan Kanada, dalam percakapan bilateral, juga sepakat bahwa perdamaian harus dibangun bersama Ukraina, bukan dipaksakan.

Baca Juga

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Presiden Donald Trump menggambarkan pertemuannya dengan Vladimir Putin sebagai “pertemuan penjajakan.” Ia menyatakan, kemungkinan hanya butuh dua menit pertama untuk mengetahui apakah ada peluang kemajuan.

“Saya akan mengatakan kepadanya, ‘Kau harus mengakhiri perang ini.’ Saya akan melihat dulu parameter yang ada. Bisa saja saya pergi lalu berkata, ‘Semoga beruntung,’ dan selesai sampai di situ. Atau saya bisa berkata, ‘Ini tidak akan terselesaikan,’” ungkap Trump, seperti dilansir Reuters.

Trump menambahkan, gencatan senjata segera adalah tujuan utama AS, dan pertemuan selanjutnya bisa melibatkan Zelensky.

Meski Trump sebelumnya sempat menyinggung pertukaran wilayah, baik Rusia maupun Ukraina belum pernah menunjukkan kesiapan untuk melepaskan teritori demi kesepakatan damai. Namun ia kembali mengisyaratkan adanya “pertukaran wilayah” untuk kepentingan Ukraina.

Zelensky, melalui kepala stafnya, menegaskan bahwa gencatan senjata tanpa syarat adalah prasyarat mutlak sebelum memulai negosiasi substantif.

Kallas memperingatkan agar tidak memberikan konsesi apa pun kepada Moskow sebelum Rusia menyetujui gencatan senjata penuh, dengan pengawasan ketat dan jaminan keamanan yang tidak bisa diganggu gugat.

Lewat unggahan di X, Zelensky menolak keras gagasan konsesi. Menurutnya, Rusia tengah mempersiapkan ofensif baru, sehingga sanksi harus tetap diberlakukan hingga Ukraina memperoleh jaminan keamanan.

“Kompromi tidak akan membujuk seorang pembunuh,” tulisnya.

Menjelang pertemuan Trump–Putin, Zelensky menggalang dukungan dari India dan Arab Saudi, sementara Putin menghubungi para pemimpin China, India, Brasil, dan sejumlah negara bekas Uni Soviet.

Jerman berencana menggelar pertemuan virtual para pemimpin Eropa untuk membahas tekanan terhadap Moskow, yang juga akan melibatkan Zelensky serta pejabat Uni Eropa dan NATO.

Pemerintahan Trump belum membeberkan rincian rencana pertukaran wilayah ataupun mekanisme untuk memastikan Putin mematuhi gencatan senjata.

Usulan dari utusan khusus AS ke Ukraina, pensiunan Jenderal Keith Kellogg, mencakup pembentukan pasukan pengaman NATO Eropa di garis depan dan zona demiliterisasi selebar 29 kilometer di Ukraina timur—tanpa keterlibatan pasukan AS.

Inggris dan Prancis sebelumnya telah menginisiasi koalisi lebih dari 30 negara untuk membangun kekuatan udara, laut, dan darat guna memperkuat pertahanan Ukraina, sekaligus memenuhi salah satu tuntutan utama Putin: menutup peluang Ukraina bergabung dengan NATO.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aprianto Cahyo Nugroho
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing
Premium
5 menit yang lalu

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Menguji Jurus Unilever Indonesia (UNVR) Pulihkan Kinerja
Premium
45 menit yang lalu

Menguji Jurus Unilever Indonesia (UNVR) Pulihkan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Trump dan Putin Bakal Berunding di Alaska Pekan Depan, Zelensky Tolak Tukar Wilayah

Trump dan Putin Bakal Berunding di Alaska Pekan Depan, Zelensky Tolak Tukar Wilayah

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat

Pasar Menanti Pertemuan Trump-Putin, Harga Minyak Mentah Menguat

Pasar Menanti Pertemuan Trump-Putin, Harga Minyak Mentah Menguat

Zelensky Tak Sudi Serahkan Wilayah Ukraina untuk Akhiri Perang dengan Rusia

Zelensky Tak Sudi Serahkan Wilayah Ukraina untuk Akhiri Perang dengan Rusia

Upaya Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Trump Siap Temui Putin dan Zelenskiy Pekan Depan

Upaya Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Trump Siap Temui Putin dan Zelenskiy Pekan Depan

Utusan AS Bertemu Putin di Tengah Ancaman Sanksi Donald Trump ke Rusia

Utusan AS Bertemu Putin di Tengah Ancaman Sanksi Donald Trump ke Rusia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS
Internasional
15 menit yang lalu

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS

Trump: Rusia & Ukraina Harus Saling Relakan Wilayah untuk Akhiri Perang
Internasional
26 menit yang lalu

Trump: Rusia & Ukraina Harus Saling Relakan Wilayah untuk Akhiri Perang

Kejagung Blak-blakan Soal Peluang Nadiem jadi Tersangka pada Kasus Laptop Chromebook
Hukum
34 menit yang lalu

Kejagung Blak-blakan Soal Peluang Nadiem jadi Tersangka pada Kasus Laptop Chromebook

Biografi Raden Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan di Indonesia
Nasional
40 menit yang lalu

Biografi Raden Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan di Indonesia

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat
Internasional
1 jam yang lalu

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

2

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

3

Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

4

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

5

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Pinang Kering Naik di Kendari
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

2

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

3

Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

4

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

5

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI