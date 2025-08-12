Bisnis Indonesia Premium
KPK Bakal Panggil Bos Maktour Travel dan Eks Stafsus Menag Soal Korupsi Kuota Haji 2024

KPK akan memanggil pemilik Maktour Travel dan mantan Stafsus Menag terkait dugaan korupsi kuota haji 2024 untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 13:21
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Bisnis/Abdullah Azzam
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merencanakan pemanggilan saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pemanggilan ini merupakan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan membantu KPK dalam menetapkan tersangka. Adapun saksi yang direncanakan diperiksa yaitu pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur dan mantan Staf Khusus Menteri Agama yang kini menjadi Dewas Pengawas BPKH Ishfah Abidal Azis.

"Tentu KPK nanti akan melakukan pemanggilan terhadap para saksi dalam penyidikan ini untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah diberikan oleh para pihak pada tahap penyelidikan, sehingga proses penyidikan ini yang saat ini masih berangkat Sprindik umum nantinya KPK kemudian bisa menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya siapa," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/8/2025).

Budi menjelaskan masih belum bisa menyampaikan secara detail jadwal pemeriksaan para saksi.

"Karena di penyelidikan sifatnya masih tertutup dan informasi itu dikecualikan, tentu KPK juga belum bisa memberikan update, share terkait siapa-siapa saja yang sudah dilakukan permintaan keterangan pada tahap penyelidikan," jelasnya.

Sebelumnya, pada Senin (11/8/2025) KPK mengeluarkan surat pencegahan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur, dan Dewas Pengawas BPKH Ishfah Abidal Azis untuk pergi keluar negeri.

"Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 (tiga) orang yaitu YCQ [Yaqut Cholil Qoumas], IAA [Ishfah Abidal Azis] dan FHM [Fuad Hasan Masyhur] terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025)

Menurutnya tindakan ini sebagai proses pendalaman penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024.

"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di Wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan ke depan," kata Budi.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Muhammad Ridwan

Menkopolkam Budi Gunawan Kawal Pengusutan Kasus Kematian Prada Lucky
Hukum
50 menit yang lalu

Menkopolkam Budi Gunawan Kawal Pengusutan Kasus Kematian Prada Lucky

KPK Bakal Panggil Bos Maktour Travel dan Eks Stafsus Menag Soal Korupsi Kuota Haji 2024
Hukum
53 menit yang lalu

KPK Bakal Panggil Bos Maktour Travel dan Eks Stafsus Menag Soal Korupsi Kuota Haji 2024

Link Daftar Loker Damkar di DKI Jakarta Agustus 2025
Info
2 jam yang lalu

Link Daftar Loker Damkar di DKI Jakarta Agustus 2025

KPK Urai Benang Kusut Kasus Korupsi CSR BI OJK
Hukum
2 jam yang lalu

KPK Urai Benang Kusut Kasus Korupsi CSR BI OJK

Silfester Matutina Ajukan PK, Kejagung Pastikan Tak Pengaruhi Eksekusi
Hukum
2 jam yang lalu

Silfester Matutina Ajukan PK, Kejagung Pastikan Tak Pengaruhi Eksekusi

