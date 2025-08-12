Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Telusuri Aliran Dana Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2024, menelusuri aliran dana suap di Kemenag, dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 05:00
Share
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Bisnis/Abdullah Azzam
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran dalam kasus korupsi kuota haji 2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan mengusut dugaan suap ke pejabat Kementerian Agama terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Itu termasuk materi yang nanti akan didalami,” ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (12/8/2025).

Budi menjelaskan KPK mengusut dugaan suap tersebut yang diberikan oleh para penyelenggara agen haji kepada pejabat Kemenag.

“Apakah kemudian ada aliran-aliran uang dari dana pelaksanaan ibadah haji itu? Kalau ada, kepada siapa saja? Itu nanti akan ditelusuri,” katanya.

Sementara itu, dia memastikan KPK berkomitmen menuntaskan perkara tersebut. Terlebih, kata dia, KPK dalam setiap prosesnya akan berangkat dari alat bukti.

Baca Juga

“Dengan demikian, pihak-pihak yang diduga memang terkait, terlibat, atau mendapatkan keuntungan dari dugaan tindak pidana korupsi pada pengaturan kuota dan penyelenggaraan haji ini tentu nanti akan dilacak, serta ditelusuri oleh KPK,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump
Premium
34 menit yang lalu

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump

Strategi JPMorgan Saat Saham BBCA dan BBRI Naik serta Dorong IHSG
Premium
1 jam yang lalu

Strategi JPMorgan Saat Saham BBCA dan BBRI Naik serta Dorong IHSG

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

KPK Bakal Kembali Panggil Eks Menag Yaqut terkait Kasus Kuota Haji 2024

KPK Bakal Kembali Panggil Eks Menag Yaqut terkait Kasus Kuota Haji 2024

Kasus Korupsi Kuota Haji Naik ke Tahap Penyidikan, KPK Telusuri Sosok Pemberi Perintah

Kasus Korupsi Kuota Haji Naik ke Tahap Penyidikan, KPK Telusuri Sosok Pemberi Perintah

Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut soal Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut soal Dugaan Korupsi Kuota Haji

Bisnis Hotel Moncer, HAJJ Raih Omzet Rp521,7 Miliar

Bisnis Hotel Moncer, HAJJ Raih Omzet Rp521,7 Miliar

Eks Menag Yaqut Diperiksa KPK Selama 5 Jam

Eks Menag Yaqut Diperiksa KPK Selama 5 Jam

Ini Respon Mantan Menteri Agama Yaqut Saat Diperiksa KPK

Ini Respon Mantan Menteri Agama Yaqut Saat Diperiksa KPK

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi
Humaniora
6 menit yang lalu

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi
Humaniora
26 menit yang lalu

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

KPK Telusuri Aliran Dana Skandal Korupsi Kuota Haji 2024
Hukum
34 menit yang lalu

KPK Telusuri Aliran Dana Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

Polemik Merek Arc'teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi
Nasional
4 jam yang lalu

Polemik Merek Arc'teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH
Hukum
5 jam yang lalu

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

2

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

3

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

4

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

5

Sejarah dan Makna Lomba 17 Agustus, dari Balap Karung hingga Makan Kerupuk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

2

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

3

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

4

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

5

Sejarah dan Makna Lomba 17 Agustus, dari Balap Karung hingga Makan Kerupuk