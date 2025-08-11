Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Bakal Kembali Panggil Eks Menag Yaqut terkait Kasus Kuota Haji 2024

KPK akan memanggil kembali eks Menag Yaqut terkait dugaan korupsi kuota haji 2024, setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan untuk pendalaman bukti.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 13:57
Share
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) berjalan keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Yaqut Cholil Qoumas dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024. Bisnis/Robby Fathan
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) berjalan keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Yaqut Cholil Qoumas dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024. Bisnis/Robby Fathan

Bisnis.com, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kembali Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalami kasus pembagian kuota haji pada 2024.

Rencana pemanggilan tersebut usai KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum setelah KPK melakukan rapat gelar perkara pada Jumat (8/8/2025).

"Jadi tentunya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan, kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk saudara YCQ [Yaqut Cholil Qoumas]," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (9/8/2025).

Asep belum dapat memastikan jadwal pemanggilan menteri yang kerap dipanggil Gus Yaqut tersebut. Sebelumnya, Asep menerangkan alasan dinaikkannya kasus ini ke tahap penyidikan agar petugas lebih leluasa mencari alat bukti dan mendalami perkara ini.

"Karena kami masih ingin mendalami beberapa peran dari beberapa pihak sehingga nanti dengan sprindik umum ini kita menjadi lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti juga mengumpulkan informasi," kata Asep.

Selain itu, Asep menjelaskan pada tahap penyidikan memudahkan petugas untuk menetapkan para tersangka dalam kasus yang menyeret Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini. Pasalnya, saat dinaikkan ke tahap penyidikan, KPK mempunyai wewenang melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan saksi.

Baca Juga

"Karena tentu saja pada proses penyelidikan ini ada keterbatasan dimana dalam penyelidikan belum bisa melakukan upaya paksa penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya sehingga kami melihat, kami perlu mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk menentukan nanti siapa yang menjadi tersangkanya," papar Asep.

Sebelumnya pada Kamis (7/8/2025), Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024. Dia mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan perkara pembagian kuota haji.

"Ya, alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Yaqut, Anna Hasbie mengatakan kedatangan Yaqut adalah bentuk itikad baik menaati hukum di Indonesia.

"Gus Yaqut memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan soal isu yang belakangan ini berkembang soal pembagian kuota Haji tambahan untuk pelaksanaan haji tahun 2024. Nah ini adalah bentuk itikad baik dari beliau untuk menaati hukum sebagai warga negara," katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.

Diketahui, Yaqut dimintai keterangan terkait pembagian haji 2024. KPK menemukan pembagian kuota haji reguler dan khusus yang tidak sesuai ketentuan, di mana porsi untuk reguler sebesar 92% dan khusus 8%. Namun dalam realisasinya dugaan pembagian hanya 50:50.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Icip-Icip Saham Blue Chip
Premium
4 menit yang lalu

Icip-Icip Saham Blue Chip

Para Pembeli Emas Antam yang Boncos Kala Harga Buyback Sideways Sejak Mei 2025
Premium
29 menit yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Boncos Kala Harga Buyback Sideways Sejak Mei 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kasus Korupsi Kuota Haji Naik ke Tahap Penyidikan, KPK Telusuri Sosok Pemberi Perintah

Kasus Korupsi Kuota Haji Naik ke Tahap Penyidikan, KPK Telusuri Sosok Pemberi Perintah

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Berakhir di DPR?

Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Berakhir di DPR?

Eks Menag Yaqut Diperiksa KPK Selama 5 Jam

Eks Menag Yaqut Diperiksa KPK Selama 5 Jam

Ini Respon Mantan Menteri Agama Yaqut Saat Diperiksa KPK

Ini Respon Mantan Menteri Agama Yaqut Saat Diperiksa KPK

Alasan Eks Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK: Itikad Baik Taati Hukum

Alasan Eks Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK: Itikad Baik Taati Hukum

Yaqut Cholil Qoumas Usai Jalani Pemeriksaan di KPK

Yaqut Cholil Qoumas Usai Jalani Pemeriksaan di KPK

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indonesia dan Peru, Deklarasi Berantas Narkotika dan Perdagangan Ilegal
Nasional
29 menit yang lalu

Indonesia dan Peru, Deklarasi Berantas Narkotika dan Perdagangan Ilegal

IP-CEPA, Presiden Peru Mau Impor Buah Blueberry ke Indonesia
Internasional
54 menit yang lalu

IP-CEPA, Presiden Peru Mau Impor Buah Blueberry ke Indonesia

Prabowo Apresiasi Peru atas Dukungan Kemerdekaan Palestina Lewat Solusi Dua Negara
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Apresiasi Peru atas Dukungan Kemerdekaan Palestina Lewat Solusi Dua Negara

KY Bentuk Tim Investigasi untuk Dalami Laporan Pelanggaran Etik Hakim Tom Lembong
Hukum
1 jam yang lalu

KY Bentuk Tim Investigasi untuk Dalami Laporan Pelanggaran Etik Hakim Tom Lembong

KPK Bakal Kembali Panggil Eks Menag Yaqut terkait Kasus Kuota Haji 2024
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Bakal Kembali Panggil Eks Menag Yaqut terkait Kasus Kuota Haji 2024

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

2

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

3

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

4

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

5

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Tom Lembong Audiensi Dengan Komisi Yudisial
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

2

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

3

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

4

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

5

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?