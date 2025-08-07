Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Respon Mantan Menteri Agama Yaqut Saat Diperiksa KPK

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diperiksa KPK terkait dugaan korupsi kuota haji. Yaqut siap beri klarifikasi dan didukung DPR untuk pemanggilan ini.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 11:52
Share
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di KPK/Sulthon
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di KPK/Sulthon

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (7/8/2025) untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

Yaqut yang tiba pukul 09.30 WIB mengatakan siap memberikan penjelasan kepada KPK. "Dimintai klarifikasi terkait dengan pembagian kuota haji. Nanti saya sampaikan keterangan di dalam," kata Yaqut.

Selain itu, dia telah membawa SK yang berisikan keterangan bahwa dirinya pernah menjabat sebagai menteri agama. Saat ditanya adanya tekanan politik, Yaqut tidak memberikan jawaban dapat mengkonfirmasi.

"Saya enggak tahu ya kalau tekanan politik," kata dia.

Dari pantauan Bisnis, Yaqut mengenakan kemeja berwarna cokelat dengan kopyah berwarna hitam. Dia didampingi oleh juru bicara, Anna Hasbie yang telah menemaninya sejak 2022.

Baru-baru ini, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas untuk mengusut dugaan korupsi terkait dengan pelaksanaan ibadah Haji 2024.

Menurutnya, pemanggilan Yaqut sudah sejalan dengan hasil panitia khusus (Pansus) Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024. “Ya jelas kan kalau ada hasil Pansus ya dipanggil lah,” tuturnya bulan sebelumnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Penanganan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
15 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
31 menit yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif

Alasan Eks Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK: Itikad Baik Taati Hukum

Alasan Eks Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK: Itikad Baik Taati Hukum

KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut soal Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut soal Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Tangkap Bupati Kolaka Timur

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Tangkap Bupati Kolaka Timur

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Laptop Chromebook

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Laptop Chromebook

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Tangkap Bupati Kolaka Timur
Hukum
30 menit yang lalu

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Tangkap Bupati Kolaka Timur

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif
Hukum
40 menit yang lalu

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina
Internasional
55 menit yang lalu

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina

Viral Pabrik Uang Palsu di Boyolali, Begini Cek Keaslian Rupiah
Info
1 jam yang lalu

Viral Pabrik Uang Palsu di Boyolali, Begini Cek Keaslian Rupiah

Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka
Nasional
1 jam yang lalu

Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

3

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 2,78 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

3

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet