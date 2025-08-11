Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kasus Ekspor CPO Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Hakim Djuyamto Cs ke PN Tipikor

Kejagung melimpahkan lima tersangka kasus suap vonis lepas CPO ke PN Tipikor Jakarta Pusat, termasuk hakim Djuyamto. Sidang segera digelar.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 16:08
Share
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melimpahkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kasus crude palm oil (CPO) korporasi ke PN Jakarta Pusat./Ilustrasi, lambang Kejaksaan Republik Indonesia di depan salah satu kantornya di Jakarta/Bisnis
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melimpahkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kasus crude palm oil (CPO) korporasi ke PN Jakarta Pusat./Ilustrasi, lambang Kejaksaan Republik Indonesia di depan salah satu kantornya di Jakarta/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kasus crude palm oil (CPO) korporasi ke PN Jakarta Pusat.

Direktur Penuntutan (Dirtut), Sutikno mengatakan kelima tersangka itu terdiri dari eks Kepala PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto dan panitera PN Jakarta Pusat, Wahyu Gunawan.

Kemudian, tiga hakim non-aktif di pengadilan PN Jakarta Pusat mulai dari dari Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharuddin juga turut dilimpahkan hari ini.

"Ini [lima orang tersangka] yang dilimpah hari ini," ujar Sutikno saat dihubungi, Senin (11/8/2025).

Setelah pelimpahan ini, tim jaksa penuntut umum (JPU) bakal segera membacakan surat dakwaan untuk nantinya pada sidang perdana di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi yang terjerat dalam kasus korupsi ekspor CPO.

Tiga grup atau korporasi tersebut, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas. Vonis lepas atau onslag itu telah menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar ketiga grup korporasi dibebankan denda dan uang pengganti sekitar Rp17,7 triliun.

Dalam hal ini, penyidik pada jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) Kejagung RI mengendus adanya dugaan suap atas vonis lepas tersebut, sehingga dilakukan pengusutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Awal Mula Hashim Djojohadikusumo Jadi Pemilik Surge Hingga Habiskan Rp86,67 Miliar Borong Saham WIFI
Premium
29 menit yang lalu

Awal Mula Hashim Djojohadikusumo Jadi Pemilik Surge Hingga Habiskan Rp86,67 Miliar Borong Saham WIFI

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat
Premium
59 menit yang lalu

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mangkir 3 Kali, Kejagung Tetapkan Status DPO Anak Surya Darmadi pada Kasus Duta Palma

Mangkir 3 Kali, Kejagung Tetapkan Status DPO Anak Surya Darmadi pada Kasus Duta Palma

Klarifikasi Kejagung Soal Aksi 'Koboi' Jaksa Todongkan Senjata Api di Pondok Aren

Klarifikasi Kejagung Soal Aksi 'Koboi' Jaksa Todongkan Senjata Api di Pondok Aren

Kejagung Libatkan Kejari untuk Usut Kasus Pengadaan Chromebook

Kejagung Libatkan Kejari untuk Usut Kasus Pengadaan Chromebook

Kejagung Telah Periksa 2 Eksekutif GOTO di Kasus Chromebook

Kejagung Telah Periksa 2 Eksekutif GOTO di Kasus Chromebook

Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

Kejagung Sita Mobil Mewah Diduga Milik Riza Chalid

Kejagung Sita Mobil Mewah Diduga Milik Riza Chalid

Mentan Dorong Ekspor CPO hingga Kopi RI ke Selandia Baru

Mentan Dorong Ekspor CPO hingga Kopi RI ke Selandia Baru

Kementerian UMKM Dukung Ekspor Turunan Sawit Lewat Hilirisasi Berbasis Koperasi

Kementerian UMKM Dukung Ekspor Turunan Sawit Lewat Hilirisasi Berbasis Koperasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Puan Maharani Sebut IP-CEPA Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Nasional
4 menit yang lalu

Puan Maharani Sebut IP-CEPA Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kasus Ekspor CPO Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Hakim Djuyamto Cs ke PN Tipikor
Hukum
1 jam yang lalu

Kasus Ekspor CPO Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Hakim Djuyamto Cs ke PN Tipikor

Sidang Banding, Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Tetap Dihukum 14 Tahun Pidana
Hukum
1 jam yang lalu

Sidang Banding, Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Tetap Dihukum 14 Tahun Pidana

Kesepakatan IP-CEPA, Peru Mau Ekspor Produk Agribisnis ke Indonesia
Nasional
1 jam yang lalu

Kesepakatan IP-CEPA, Peru Mau Ekspor Produk Agribisnis ke Indonesia

Prabowo Anugerahkan Penghargaan Bintang Adipurna untuk Presiden Peru
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Anugerahkan Penghargaan Bintang Adipurna untuk Presiden Peru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

2

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

3

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

4

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

5

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

2

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

3

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

4

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

5

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir