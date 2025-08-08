Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejagung Libatkan Kejari untuk Usut Kasus Pengadaan Chromebook

Kejagung melibatkan Kejari di berbagai wilayah untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp9,3 triliun, dengan kerugian negara Rp1,9 triliun.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 02:56
Share
Konferensi pers penetapan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019-2022 di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025). ANTARA/HO-Kejaksaan Agung RI
Konferensi pers penetapan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019-2022 di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025). ANTARA/HO-Kejaksaan Agung RI
Ringkasan Berita
  • Kejagung melibatkan penyidik Kejari di berbagai wilayah untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang tersebar di seluruh Indonesia.
  • Keterbatasan penyidik di Jampidsus Kejagung menjadi alasan utama pelibatan Kejari, dengan fokus yang sama pada pengadaan Chromebook.
  • Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1,9 triliun, dengan empat tersangka utama dari Kemendikbudristek yang terlibat dalam proyek senilai Rp9,3 triliun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah melibatkan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) di sejumlah wilayah untuk mengusut kasus dugaan korupsi Chromebook.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pengerahan penyidik di Kejari jajaran bersifat perbantuan. Sebab, surat perintahnya berasal dari Kejagung.

"Jampidsus tidak hanya melibatkan penyidik di gedung bundar tetapi juga teman teman penyidik di beberapa wilayah Kejari, karena ini kan pengadaannya hampir seluruh Indonesia," ujar Anang di Kejagung, Kamis (7/8/2025).

Dia menambahkan, keterbatasan penyidik pada direktorat penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI menjadi alasan Kejari jajaran dilibatkan dalam pengusutan perkara ini.

Anang juga mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan dari objek penyidikan ini. Pasalnya, penyidik Kejagung dan Kejari jajaran sama-sama mengusut terkait pengadaan Chromebook.

"Keterbatasan tenaga penyidik di Gedung Bundar diisi, dilengkapi dengan keterlibatan penyidik penyidik yang ada di Kejaksaan di wilayah-wilayah. Seperti Kejari Mataram, objeknya sama pengadaan chromebook," pungkasnya.

Baca Juga

Sekadar informasi, korps Adhyaksa telah menyatakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun. Kerugian negara itu timbul dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode illegal gain

Perinciannya, item software Rp480 miliar, dan mark up dari selisih harga kontrak di luar CDM senilai Rp1,5 triliun.

Sementara itu, kasus dengan proyek senilai Rp9,3 triliun ini telah memiliki empat tersangka. Mereka yakni eks Staf Khusus Mendikbudristek Jurist Tan (JT) dan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief (IBAM).

Dua lainnya yaitu Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan MUL Mulyatsyah (MUL) selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek. Keduanya juga merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI
Premium
4 jam yang lalu

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Digital Banks Post Strong First-Half Results
Premium
5 jam yang lalu

Digital Banks Post Strong First-Half Results

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kejagung Telah Periksa 2 Pejabat GOTO di Kasus Chromebook

Kejagung Telah Periksa 2 Pejabat GOTO di Kasus Chromebook

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana Investasi ke Kimia Farma

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana Investasi ke Kimia Farma

Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

Kasus Riza Chalid, Kejagung Sita 3 Mobil Mercedes-Benz, Mini Cooper, Alphard, dan Uang Tunai

Kasus Riza Chalid, Kejagung Sita 3 Mobil Mercedes-Benz, Mini Cooper, Alphard, dan Uang Tunai

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Google Cloud

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Google Cloud

Kejagung Resmi Tetapkan Eks Anak Buah Nadiem Jurist Tan jadi DPO

Kejagung Resmi Tetapkan Eks Anak Buah Nadiem Jurist Tan jadi DPO

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Menanti Kedatangan Nadiem Makarim ke KPK Hari Ini (7/8/2025)

Menanti Kedatangan Nadiem Makarim ke KPK Hari Ini (7/8/2025)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kejagung Libatkan Kejari untuk Usut Kasus Pengadaan Chromebook
Hukum
19 menit yang lalu

Kejagung Libatkan Kejari untuk Usut Kasus Pengadaan Chromebook

Kejagung Telah Periksa 2 Pejabat GOTO di Kasus Chromebook
Hukum
4 jam yang lalu

Kejagung Telah Periksa 2 Pejabat GOTO di Kasus Chromebook

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana Investasi ke Kimia Farma
Hukum
6 jam yang lalu

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana Investasi ke Kimia Farma

KPK Ungkap Tersangka Kasus CSR BI dan OJK Terima Suap hingga Rp15,86 Miliar
Hukum
6 jam yang lalu

KPK Ungkap Tersangka Kasus CSR BI dan OJK Terima Suap hingga Rp15,86 Miliar

Dicecar KPK 8 Jam Soal Kasus Google Cloud, Nadiem Makarim: Alhamdulillah Lancar
Hukum
7 jam yang lalu

Dicecar KPK 8 Jam Soal Kasus Google Cloud, Nadiem Makarim: Alhamdulillah Lancar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cara Cek Tunjangan Guru untuk yang Belum Punya PTK Dapodik

2

Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

3

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

4

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

5

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cara Cek Tunjangan Guru untuk yang Belum Punya PTK Dapodik

2

Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

3

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

4

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

5

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas