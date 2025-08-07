Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejagung Telah Periksa 2 Pejabat GOTO di Kasus Chromebook

Kejagung periksa dua pejabat GOTO terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2019-2022 untuk melengkapi berkas perkara.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 22:30
Share
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim selesai menjalani pemeriksaan keduanya sebagai saksi terkait perkara dugaan pidana korupsi pengadaan Chromebook selama 9 jam di Kejaksaan Agung/Bisnis-Sholahudin Al Ayyubi
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim selesai menjalani pemeriksaan keduanya sebagai saksi terkait perkara dugaan pidana korupsi pengadaan Chromebook selama 9 jam di Kejaksaan Agung/Bisnis-Sholahudin Al Ayyubi
Ringkasan Berita
  • Kejaksaan Agung telah memeriksa dua pejabat PT GoTo Gojek Tokopedia terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.
  • Pemeriksaan dilakukan terhadap RCG, Vice President of Accounting and Consolidation, dan AM, Head of Tax, pada tanggal berbeda di bulan Agustus 2025.
  • Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam kasus tersebut.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa dua pejabat PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk. dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan dua pejabat perusahaan dengan kode saham GOTO itu diperiksa di dua waktu yang berbeda.

Misalnya, RCG selaku Vice President of Accounting and Consolidation PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk. diperiksa pada Rabu (6/8/2025). 

"AM selaku Head of Tax PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk [diperiksa Kamis 7 Agustus 2025]," ujar Anang dalam keterangan tertulis Kamis (7/8/2025).

Adapun, penyidik pada korps Adhyaksa juga telah memeriksa sejumlah pihak pada 6-7 Agustus 2025. Perinciannya, mulai dari KBA selaku Pemimpin Manfaat PT Go-Jek Indonesia diperiksa (6/8/2025).

Kemudian, AS selaku Direktur PT Complus Sistem Solusi; AS selaku Direktur PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tahun 2020; dan HD dari pihak PT Samafitro.

Baca Juga

Selanjutnya, MA selaku Direktur PT Tixpro Informatika Megah tahun 2020; LN selaku Presiden Direktur PT Acer Indonesia; dan RG selaku Direktur Produksi PT Acer Indonesia.

Sehari berselang, Kejagung juga telah memeriksa VA selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; PI selaku Karyawan PT Tera Data Indonesia; dan MS selaku Direksi Utama PT Tera Data Indonesia.

Hanya saja, Anang tidak menjelaskan secara terkait dengan pemeriksaan itu. Dia hanya mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka kasus Chromebook.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Anang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI
Premium
1 jam yang lalu

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Digital Banks Post Strong First-Half Results
Premium
2 jam yang lalu

Digital Banks Post Strong First-Half Results

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana Investasi ke Kimia Farma

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana Investasi ke Kimia Farma

Menagih Taji Kejagung Memburu Saudagar Minyak Riza Chalid

Menagih Taji Kejagung Memburu Saudagar Minyak Riza Chalid

Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

Kasus Riza Chalid, Kejagung Sita 3 Mobil Mercedes-Benz, Mini Cooper, Alphard, dan Uang Tunai

Kasus Riza Chalid, Kejagung Sita 3 Mobil Mercedes-Benz, Mini Cooper, Alphard, dan Uang Tunai

Institutional Investors Accumulate GOTO Shares Ahead of H1 2025 Earnings

Institutional Investors Accumulate GOTO Shares Ahead of H1 2025 Earnings

Rekomendasi Saham GOTO Cicil Beli Jelang Rilis Kinerja

Rekomendasi Saham GOTO Cicil Beli Jelang Rilis Kinerja

Investor Kakap yang Mulai Tambah Saham Gojek (GOTO) Jelang Rilis laporan Keuangan

Investor Kakap yang Mulai Tambah Saham Gojek (GOTO) Jelang Rilis laporan Keuangan

Target Harga GOTO Terbaru Jelang Rilis Lapkeu Pekan Depan

Target Harga GOTO Terbaru Jelang Rilis Lapkeu Pekan Depan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kejagung Telah Periksa 2 Pejabat GOTO di Kasus Chromebook
Hukum
1 jam yang lalu

Kejagung Telah Periksa 2 Pejabat GOTO di Kasus Chromebook

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana Investasi ke Kimia Farma
Hukum
2 jam yang lalu

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana Investasi ke Kimia Farma

KPK Ungkap Tersangka Kasus CSR BI dan OJK Terima Suap hingga Rp15,86 Miliar
Hukum
3 jam yang lalu

KPK Ungkap Tersangka Kasus CSR BI dan OJK Terima Suap hingga Rp15,86 Miliar

Dicecar KPK 8 Jam Soal Kasus Google Cloud, Nadiem Makarim: Alhamdulillah Lancar
Hukum
4 jam yang lalu

Dicecar KPK 8 Jam Soal Kasus Google Cloud, Nadiem Makarim: Alhamdulillah Lancar

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK
Hukum
4 jam yang lalu

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cara Cek Tunjangan Guru untuk yang Belum Punya PTK Dapodik

2

Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

3

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

4

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas

5

Prabowo: Indonesia Aman Jika Kuasai Pangan, untuk Beri Makan Rakyat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cara Cek Tunjangan Guru untuk yang Belum Punya PTK Dapodik

2

Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

3

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

4

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas

5

Prabowo: Indonesia Aman Jika Kuasai Pangan, untuk Beri Makan Rakyat