Kejagung Bakal Tetapkan Status DPO Riza Chalid Pekan Ini

Kejagung akan menetapkan Riza Chalid sebagai DPO pekan ini terkait kasus korupsi Pertamina, sambil memproses red notice melalui Hubinter dan Interpol.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memasukkan Muhammad Riza Chalid (MRC), tersangka kasus dugaan korupsi PT Pertamina (Persero), ke dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan penetapan DPO Riza Chalid direncanakan pekan ini.

"Kalau DPO terkait dengan MRC, Insyaallah di minggu ini akan ditetapkan DPO-nya," ujar Anang di Kejagung, Senin (11/8/2025).

Hanya saja, Anang belum bisa mengemukakan kapan tanggal pasti saudagar minyak tersohor di Tanah Air itu menjadi DPO.

Di samping itu, dia menyatakan bahwa saat ini penerbitan red notice Riza Chalid juga tengah diproses oleh pihaknya.

Sebagai langkah awal, korps Adhyaksa bakal berkoordinasi dengan Hubinter Nasional dan dilanjutkan dengan interpol untuk menerbitkan red notice itu.

"Dan proses juga dalam red notice-nya," pungkasnya.

Sekadar informasi, sebelum menetapkan DPO, Riza Chalid telah mangkir sebanyak tiga kali dalam pemanggilan penyidik Jampidsus Kejagung RI. Teranyar, Riza tak menghadiri pemanggilan pada Senin (4/8/2025).