Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Buruh Balik Kanan, Mahasiswa Geruduk Gedung DPR RI Lanjutkan Demo

Mahasiswa mulai berdemo di gedung DPR RI. Mereka kritik tunjangan dewan dan tuntut keadilan guru honorer.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 15:20
Share
Mahasiswa melakukan unjuk rasa atau aksi demonstrasi di depan Gedung Pancasila DPR/MPR RI, Kamis (28/8/2025). JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas.
Mahasiswa melakukan unjuk rasa atau aksi demonstrasi di depan Gedung Pancasila DPR/MPR RI, Kamis (28/8/2025). JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas.

Bisnis.com, JAKARTA - Usai buruh menggelar demo di gerbang utama DPR/MPR RI, kini mahasiswa giliran menggelar aksi di gerbang Pancasila.

Berdasarkan pantauan Bisnis pukul 14.42 WIB, mayoritas mahasiswa yang berdemo di gerbang tersebut berasal dari kampus UHAMKA.

Terdapat satu mobil komando yang digunakan untuk berorasi. Dari orasi yang disampaikan, mahasiswa mengkritisi tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota dewan.

Selain itu, mereka menuntut agar guru honorer mendapatkan keadilan berupa kenaikan upah dan kepastian jabatan.

Mereka mencoret tembok dan gerbang menggunakan pilok. Adapun, mahasiswa juga membakar ban sebagai luapan kekesalan.

Pihak kepolisian telah memperketat keamanan. Di dalam kompleks parlemen, kepolisian telah menyiapkan dua mobil water canon dan pasukan kendaraan bermotor.

Baca Juga

Beberapa personel terlihat bersiap menggunakan APD Anti huru hara untuk memukul mundur demonstran jika situasi tidak kondusif.

Massa dari kalangan buruh mulai meninggalkan lokasi unjuk rasa di kawasan DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di Gerbang Utama DPR RI, mobil komando unjuk rasa telah beranjak dari titik orasi diikuti buruh yang membubarkan diri dengan berjalan kaki menjelang pukul 12.30 WIB.

Seiring dengan pergerakan buruh, ruas Jalan Gatot Subroto mulai dibuka untuk sepeda motor, tetapi belum tampak terdapat kendaraan roda empat yang melintas.

Pada saat bersamaan, petugas keamanan baik dari Pengamanan DPR RI, kepolisian, hingga TNI juga tampak masih berjaga di sekitar lokasi aksi.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa kalangan buruh tengah menyiapkan mogok nasional, meskipun ingin unjuk rasa berlangsung kondusif.

Menurutnya, aksi yang berlangsung di kawasan DPR RI pada hari ini merupakan aksi damai yang mengedepankan dialog bersama, termasuk dengan mahasiswa.

"Mari kita aksi bersama, tetapi jangan ada kekerasan. Jangan ada kericuhan, kita sampaikan. Ini bukan aksi yang pertama.
Bahkan kami mempersiapkan mogok nasional, jutaan buruh akan berhenti produksi," katanya kepada awak media.

Sebelumnya, jumlah massa aksi diklaim mencapai 10.000 buruh dari berbagai wilayah. Aksi serupa juga digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

WTO Ruling Fuels Bullish Outlook for Palm Oil Stocks
Premium
57 menit yang lalu

WTO Ruling Fuels Bullish Outlook for Palm Oil Stocks

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware
Premium
2 jam yang lalu

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Foto Emak-emak di Garda Depan Lawan Aparat saat Demo DPR Kembali Ricuh

Foto Emak-emak di Garda Depan Lawan Aparat saat Demo DPR Kembali Ricuh

Demo Ricuh! Mahasiswa dan Aparat Bentrok di Depan Gerbang DPR

Demo Ricuh! Mahasiswa dan Aparat Bentrok di Depan Gerbang DPR

Demo Buruh 28 Agustus, GBK Buka Tutup Situasional

Demo Buruh 28 Agustus, GBK Buka Tutup Situasional

Polisi Amankan 276 Pelajar dan 9 Anak Panah di Demo Buruh 28 Agustus

Polisi Amankan 276 Pelajar dan 9 Anak Panah di Demo Buruh 28 Agustus

PHK Merajalela, Buruh Tagih Janji Prabowo Bentuk Satgas

PHK Merajalela, Buruh Tagih Janji Prabowo Bentuk Satgas

Buruh Desak RUU Ketenegakerjaan Disahkan: DPR Jangan Cuma Joget

Buruh Desak RUU Ketenegakerjaan Disahkan: DPR Jangan Cuma Joget

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Foto Emak-emak di Garda Depan Lawan Aparat saat Demo DPR Kembali Ricuh
Nasional
3 menit yang lalu

Foto Emak-emak di Garda Depan Lawan Aparat saat Demo DPR Kembali Ricuh

Ketum PBNU Minta Maaf karena Undang Peter Berkowitz
Nasional
3 menit yang lalu

Ketum PBNU Minta Maaf karena Undang Peter Berkowitz

Pemda Diminta Genjot Belanja, Prabowo: Kita Baru 15% dari PDB
Nasional
7 menit yang lalu

Pemda Diminta Genjot Belanja, Prabowo: Kita Baru 15% dari PDB

Demo Ricuh! Mahasiswa dan Aparat Bentrok di Depan Gerbang DPR
Nasional
20 menit yang lalu

Demo Ricuh! Mahasiswa dan Aparat Bentrok di Depan Gerbang DPR

Model Uji Lab yang Dilakukan BPOM Terhadap Nampan MBG Disebut Mengandung Minyak Babi
Nasional
32 menit yang lalu

Model Uji Lab yang Dilakukan BPOM Terhadap Nampan MBG Disebut Mengandung Minyak Babi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

5

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Jemput Bola Pemeriksaan Kesehatan Lansia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

5

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka