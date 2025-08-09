Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

Presiden Prabowo menghadiri Parade Nasional HUT ke-60 Singapura, simbol persahabatan Indonesia-Singapura, diadakan di the Padang, Sabtu (9/8/2025).
Dany Saputra
Dany Saputra
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 15:59
Presiden Prabowo Subianto berangkat menuju Singapura dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta untuk menghadiri Parade Hari Nasional 2025 yang diselenggarakan Sabtu (9/8/2025), waktu setempat. - Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman.
Presiden Prabowo Subianto berangkat menuju Singapura dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta untuk menghadiri Parade Hari Nasional 2025 yang diselenggarakan Sabtu (9/8/2025), waktu setempat. - Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman.

Bisnis.com, SINGAPURA — Presiden Prabowo Subianto tiba di Singapura untuk menghadiri Parade Hari Nasional 2025 yang diselenggarakan sore ini, Sabtu (9/8/2025), waktu setempat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar, Singapura, sekitar pukul 15.40 waktu setempat.

Sebelumnya, Kepala Negara bertolak ke Singapura dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 13.10 WIB.

Keberangkatannya dilepas oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto, Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma Erwin Sugiandi, serta Danrem 051 Nugroho Imam Santoso.

Prabowo tampak mengenakan baju safari putih lengan pendek yang menjadi khas dari busananya. Dia juga tak lupa mengenakan peci hitam, sebagaimana yang kerap dilakukannya pada kunjungan-kunjungan ke luar negeri.

Kepala Negara terlihat didampingi oleh sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto.

"Kehadiran Presiden Prabowo menjadi bentuk penghormatan dan dukungan Indonesia atas peringatan hari kemerdekaan Singapura. Selain itu, kehadiran Presiden Prabowo juga menjadi simbol persahabatan yang kokoh antara Indonesia dan Singapura," demikian bunyi keterangan resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (9/8/2025).

Adapun, Parade Hari Nasional 2025 dijadwalkan berlangsung di the Padang, Singapura dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat yang tahun ini mengusung tema “Majulah Singapura”.

Tema ini menandai 60 tahun perjalanan sebagai suatu bangsa dengan merefleksikan masa lalu untuk menatap masa depan dengan keberanian dan persatuan.

Dikutip dari situs resmi Kantor Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Hari Ulang Tahun ke-60 Singapura menandakan enam dekade kemerdekaan negara tersebut sebagai negara demokratis dan independen.

"Bersama-sama, kita akan mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi diri kita sendiri, anak-anak kita, dan generasi mendatang. Selamat Hari Nasional. Majulah Singapura!," demikian ujar PM Wong kepada masyarakat Singapura pada pesan kemerdekaannya, Jumat (8/8/2025).

Penulis : Dany Saputra
Editor : Fitri Sartina Dewi

Topik

