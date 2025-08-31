Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bakal mengambil tindak tegas terhadap massa yang yang menerobos markas polisi.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 07:37
Share
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. ANTARAFOTO
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. ANTARAFOTO

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bakal mengambil tindak tegas terhadap massa yang bertindak anarkis di markas kepolisian.

Pernyataan Kapolri Sigit itu disampaikan melalui video konferensi saat memberikan arahan kepada anggotanya. Video tersebut kemudian viral di media sosial.

Dalam arahannya, Kapolri Sigit menyatakan massa aksi dilarang keras masuk ke dalam markas kepolisian atau Mako Brimob. Apabila ada yang merangsek masuk, maka akan diberikan tindakan tegas.

"Haram hukumnya yang namanya Mako diserang, haram hukumnya. Dan kalau kemudian mereka masuk ke asrama, tembak. Rekan-rekan punya peluru karet, tembak," ujar Sigit dalam video konferensi yang dilihat Bisnis.

Dia juga menyatakan siap bertanggungjawab atas tindakan tegas dari anggotanya tersebut.

Dalam hal ini, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa dirinya memberikan perintah yang sama agar anggota bisa menindak tegas massa yang menerobos masuk ke markas kepolisian.

Baca Juga

"Saya juga perintahkan massa yang terobos mako Polri harus ditindak tegas dan terukur karena Mako Polri adalah representasi dari negara kita. Perusuh harus diambil tindakan tegas," ujar Dedi saat dikonfirmasi, Minggu (31/8/2025).

Dia menyatakan apabila kepolisian runtuh maka kondisi yang sama juga bisa berlaku untuk negara. Dengan demikian, dia meminta agar seluruh pihak bisa menjaga kondisi damai di Indonesia.

"Kalau polri runtuh maka negara akan runtuh. Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan dan kedamaian untuk Indonesia," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
10 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
14 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Penggantian Kapolri Jadi Hak Prerogatif Presiden, Ini Dasar Hukumnya

Penggantian Kapolri Jadi Hak Prerogatif Presiden, Ini Dasar Hukumnya

Perintah Presiden, Kapolri: Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis

Perintah Presiden, Kapolri: Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis

Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton

Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan

Situasi Terkini Demonstrasi di Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Situasi Terkini Demonstrasi di Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Polisi Tembaki Gas Air Mata Berkali-kali, Ibu-ibu Lemas dan Tersungkur di Jalan

Polisi Tembaki Gas Air Mata Berkali-kali, Ibu-ibu Lemas dan Tersungkur di Jalan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
Nasional
46 menit yang lalu

Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi
Nasional
59 menit yang lalu

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi

Susul Gerindra, PDIP Juga Minta Tunjangan Perumahan DPR Disetop
Nasional
1 jam yang lalu

Susul Gerindra, PDIP Juga Minta Tunjangan Perumahan DPR Disetop

LBH: 31 Orang Ditangkap dalam Aksi Bali Tidak Diam, 7 di Antaranya Pelajar
Nasional
2 jam yang lalu

LBH: 31 Orang Ditangkap dalam Aksi Bali Tidak Diam, 7 di Antaranya Pelajar

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh
Nasional
2 jam yang lalu

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Sultan HB X Disambut "Indonesia Pusaka" saat Redam Demo di Polda DIY

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Sultan HB X Disambut "Indonesia Pusaka" saat Redam Demo di Polda DIY