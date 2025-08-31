Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Minta Polri Periksa Pelaku Pelindas Affan Kurniawan Cepat dan Transparan

Presiden Prabowo memerintahkan Polri untuk periksa pelaku pelindas Affan secara cepat dan transparan.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 15:51
Share
Presiden Prabowo Subianto melakukan konferensi pers terkait gejolak politik terkini di Istana, Minggu (31/8/2025). Dok Setpres RI
Presiden Prabowo Subianto melakukan konferensi pers terkait gejolak politik terkini di Istana, Minggu (31/8/2025). Dok Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jajaran Polri untuk mempercepat proses pemeriksaan tersangka pelindas driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan dengan mobil rantis Brimob secara cepat dan transparan. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat melakukan konferensi pers dengan Ketua Umum Partai Politik (Parpol) dan lembaga tinggi negara di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025). 

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," ujar Prabowo. 

Selain itu, Prabowo menekankan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19, dan UU 9 tahun 1998.

Menurutnya, penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya.

"Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, melindungi fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat," ucap Prabowo. 

Baca Juga

Dia menegaskan aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, dia mengaku saat ini tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum; bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme.

"Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti," imbuh Presiden. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
6 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
18 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Prabowo: Pemeriksaan Polisi Pelindas Affan Kurniawan Harus Bisa Dipantau Rakyat

Prabowo: Pemeriksaan Polisi Pelindas Affan Kurniawan Harus Bisa Dipantau Rakyat

Aksi Demo Meluas, Alvin Lie: Dimana Mendagri, Menhan, dan Presiden?

Aksi Demo Meluas, Alvin Lie: Dimana Mendagri, Menhan, dan Presiden?

Prabowo Instruksikan Polri & TNI Tindak Tegas Penjarah dan Perusak Fasilitas Umum

Prabowo Instruksikan Polri & TNI Tindak Tegas Penjarah dan Perusak Fasilitas Umum

Mabes TNI Angkat Bicara Soal Viral Intel Tentara jadi Provokator Demo

Mabes TNI Angkat Bicara Soal Viral Intel Tentara jadi Provokator Demo

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik
Nasional
1 menit yang lalu

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!
Nasional
8 menit yang lalu

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September
Nasional
12 menit yang lalu

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin
Nasional
14 menit yang lalu

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol
Nasional
16 menit yang lalu

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kondisi Rumah Uya Kuya Usai Didatangi Massa Tak Dikenal di Pondok Bambu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025