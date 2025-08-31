Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gedung DPR Mulai Diperbaiki Usai Demo, Aparat Masih Berjaga

Kondisi sekitar Gedung DPR RI di sisi Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat berangsur kondusif. Namun, masih dijaga ketat oleh Brimob dan TNI.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 15:20
Share
Kondisi sekitar Gerbang Utama DPR RI sisi Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, usai unjuk rasa, Minggu (31/8/2025) siang./Bisnis-Reyhan Fernanda Fajarihza
Kondisi sekitar Gerbang Utama DPR RI sisi Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, usai unjuk rasa, Minggu (31/8/2025) siang./Bisnis-Reyhan Fernanda Fajarihza

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi sekitar Gedung DPR RI di sisi Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat berangsur kondusif pada Minggu (31/8/2025) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada pukul 14.47 WIB, tampak dinding yang sebelumnya dipenuhi coretan demonstran mulai kembali bercat putih polos seperti biasanya, selagi pekerja mengecat bagian lainnya.

Selain itu, pagar di gerbang utama dan teralis besi yang mengitari Kompleks Parlemen Senayan juga berangsur diperbaiki.

Lebih lanjut, pembatas beton alias separator jalur busway yang sebelumnya berhamburan imbas pergerakan massa juga telah ditata rapi di sepanjang Jalan Gatot Subroto.

Truk Petugas Dinas Bina Marga DKI Jakarta berlalu-lalang untuk mengangkut separator yang rusak dan menggantinya dengan yang baru.

Namun, pengamanan di ruas jalan ini terpantau masih ketat. Aparat yang terdiri atas Brigade Mobile (Brimob) Polri dan pasukan Marinir TNI AU masih membentuk barikade di sekitar gerbang utama Gedung DPR.

Baca Juga

Kondisi sekitar Gerbang Utama DPR RI sisi Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, usai unjuk rasa, Minggu (31/8/2025) siang./Bisnis-Reyhan Fernanda Fajarihza
Kondisi sekitar Gerbang Utama DPR RI sisi Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, usai unjuk rasa, Minggu (31/8/2025) siang./Bisnis-Reyhan Fernanda Fajarihza

Dengan demikian, lalu lintas Jalan Gatot Subroto ke arah Slipi ataupun Palmerah juga masih ditutup untuk akses kendaraan, sedangkan tol dalam kota tampak dilalui kendaraan.

Adapun, rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah di Tanah Air hingga Minggu dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR RI, Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya dan sempat meluas ke berbagai titik.

Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, Bali dan beberapa daerah lainnya turut memanas.

Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek daring Affan Kurniawan hingga meregang nyawa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan dalam keterangan pers di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025).

“Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
6 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
18 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Gejolak Politik Diprediksi Tekan IHSG Besok, Saham Emas & Perbankan Masih Prospektif

Gejolak Politik Diprediksi Tekan IHSG Besok, Saham Emas & Perbankan Masih Prospektif

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

Prabowo Minta Polri Periksa Pelaku Pelindas Affan Kurniawan Cepat dan Transparan

Prabowo Minta Polri Periksa Pelaku Pelindas Affan Kurniawan Cepat dan Transparan

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik
Nasional
32 detik yang lalu

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!
Nasional
8 menit yang lalu

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September
Nasional
11 menit yang lalu

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin
Nasional
14 menit yang lalu

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol
Nasional
15 menit yang lalu

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kondisi Rumah Uya Kuya Usai Didatangi Massa Tak Dikenal di Pondok Bambu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025