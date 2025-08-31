Gedung DPR Mulai Diperbaiki Usai Demo, Aparat Masih Berjaga

Kondisi sekitar Gedung DPR RI di sisi Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat berangsur kondusif. Namun, masih dijaga ketat oleh Brimob dan TNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi sekitar Gedung DPR RI di sisi Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat berangsur kondusif pada Minggu (31/8/2025) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada pukul 14.47 WIB, tampak dinding yang sebelumnya dipenuhi coretan demonstran mulai kembali bercat putih polos seperti biasanya, selagi pekerja mengecat bagian lainnya.

Selain itu, pagar di gerbang utama dan teralis besi yang mengitari Kompleks Parlemen Senayan juga berangsur diperbaiki.

Lebih lanjut, pembatas beton alias separator jalur busway yang sebelumnya berhamburan imbas pergerakan massa juga telah ditata rapi di sepanjang Jalan Gatot Subroto.

Truk Petugas Dinas Bina Marga DKI Jakarta berlalu-lalang untuk mengangkut separator yang rusak dan menggantinya dengan yang baru.

Namun, pengamanan di ruas jalan ini terpantau masih ketat. Aparat yang terdiri atas Brigade Mobile (Brimob) Polri dan pasukan Marinir TNI AU masih membentuk barikade di sekitar gerbang utama Gedung DPR.

Kondisi sekitar Gerbang Utama DPR RI sisi Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, usai unjuk rasa, Minggu (31/8/2025) siang./Bisnis-Reyhan Fernanda Fajarihza

Dengan demikian, lalu lintas Jalan Gatot Subroto ke arah Slipi ataupun Palmerah juga masih ditutup untuk akses kendaraan, sedangkan tol dalam kota tampak dilalui kendaraan.

Adapun, rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah di Tanah Air hingga Minggu dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR RI, Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya dan sempat meluas ke berbagai titik.

Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, Bali dan beberapa daerah lainnya turut memanas.

Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek daring Affan Kurniawan hingga meregang nyawa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan dalam keterangan pers di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025).

“Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo.