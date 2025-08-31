Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Akses Jalan Belakang DPR Dijaga Ketat, Lalu Lintas Ramai Lancar

Akses Jalan Gelora dekat DPR RI dijaga ketat Brimob, lalu lintas terpantau ramai lancar.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 16:32
Share
Akses Jalan Gelora menuju Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, masih dijaga ketat oleh barikade Brimob Polri pada Minggu (31/8/2025), kendati lalu lintas ramai lancar./Bisnis/Reyhan Fernanda Fajarihza
Akses Jalan Gelora menuju Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, masih dijaga ketat oleh barikade Brimob Polri pada Minggu (31/8/2025), kendati lalu lintas ramai lancar./Bisnis/Reyhan Fernanda Fajarihza

Bisnis.com, JAKARTA — Akses Jalan Gelora dekat Gedung DPR RI, Jakarta Pusat masih dijaga ketat oleh barikade Brigade Mobile (Brimob) Polri pada Minggu (31/8/2025) sore.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi per pukul 15.00 WIB, pasukan bertameng Polisi membentang di kedua ruas jalan arah ke Jalan Tentara Pelajar maupun ke Jalan Asia Afrika.

Akses Jalan Gelora tampak tertutup untuk kendaraan roda empat, kendati terdapat kendaraan roda dua yang diperbolehkan melintas.

Sementara itu, lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen Senayan terpantau ramai lancar. Jalan Gerbang Pemuda ramai dilintasi oleh mobil maupun motor di kedua sisi.

Namun, pengendara dari arah Gedung TVRI atau Palmerah saat ini hanya bisa lewat jalan layang ke arah Cawang, sebab jalur ke kiri menuju Gatot Subroto ditutup.

Demikian pula dengan ruas Jalan Gerbang Pemuda arah sebaliknya, yang mana pengendara diarahkan menghindari Jalan Gelora, tetapi dapat belok kiri ke arah Blok M.

Baca Juga

Adapun, rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah di Tanah Air hingga Minggu dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR RI, Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya dan sempat meluas ke berbagai wilayah.

Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, Bali dan beberapa daerah lainnya turut memanas.

Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek daring Affan Kurniawan hingga meregang nyawa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan dalam keterangan pers di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025).

“Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
7 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
19 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

Gedung DPR Mulai Diperbaiki Usai Demo, Aparat Masih Berjaga

Gedung DPR Mulai Diperbaiki Usai Demo, Aparat Masih Berjaga

Prabowo Minta Polri Periksa Pelaku Pelindas Affan Kurniawan Cepat dan Transparan

Prabowo Minta Polri Periksa Pelaku Pelindas Affan Kurniawan Cepat dan Transparan

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Ratusan Siswa SMA dari Bogor dan Depok, Bergerak ke Senayan

Ratusan Siswa SMA dari Bogor dan Depok, Bergerak ke Senayan

Hasil Fit and Proper Test Calon Dubes Bakal Dibawa ke Paripurna, Selasa

Hasil Fit and Proper Test Calon Dubes Bakal Dibawa ke Paripurna, Selasa

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif
Nasional
22 menit yang lalu

Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

Akses Jalan Belakang DPR Dijaga Ketat, Lalu Lintas Ramai Lancar
Nasional
37 menit yang lalu

Akses Jalan Belakang DPR Dijaga Ketat, Lalu Lintas Ramai Lancar

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar
Nasional
46 menit yang lalu

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik
Nasional
49 menit yang lalu

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!
Nasional
56 menit yang lalu

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kondisi Rumah Uya Kuya Usai Didatangi Massa Tak Dikenal di Pondok Bambu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025