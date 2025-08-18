Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Daftar CPNS 2025 dengan membuat akun di sscasn.bkn.go.id, isi data, dan konfirmasi. Jika NIK terdaftar, gunakan Helpdesk SSCN untuk bantuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda yang ingin daftar CPNS 2025, harus memiliki akun SSCASN.

SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional yang dapat diakses di https://sscasn.bkn.go.id.

Berikut cara daftar dan membuat akun SSCASN

1. Buka website sscasn.bkn.go.id

2. Klik Buat akun

3. Masukkan data-data

4. Masukkan kode CAPTCHA

5. Klik Tombol Lanjutkan

6. Tunggu konfirmasi

Setelah melakukan pendaftaran akun SSCASN, maka Anda dapat langsung melakukan pengisian pendaftaran dengan login menggunakan NIK serta password yang sudah dibuat di halaman akun.

Jika muncul informasi NIK sudah terdaftar, Anda bisa akses halaman Helpdesk SSCN di https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id kemudian pilih menu "NIK Didaftarkan Orang Lain" dan lengkapi form isian yang tersedia.

Berdasarkan informasi terbaru, pendaftaran CPNS 2025 diperkirakan akan dimulai pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juli atau Agustus 2025. Namun, jadwal resmi pendaftaran baru akan diumumkan setelah pemerintah menyelesaikan tahapan akhir rekrutmen CPNS 2024.

Proses seleksi CPNS 2024 saat ini masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada Juni 2025.