Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Daftar CPNS 2025 dengan membuat akun di sscasn.bkn.go.id, isi data, dan konfirmasi. Jika NIK terdaftar, gunakan Helpdesk SSCN untuk bantuan.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 22:10
Share
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda yang ingin daftar CPNS 2025, harus memiliki akun SSCASN.

SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional yang dapat diakses di https://sscasn.bkn.go.id.

Berikut cara daftar dan membuat akun SSCASN 

1. Buka website sscasn.bkn.go.id

2. Klik Buat akun

3. Masukkan data-data

4. Masukkan kode CAPTCHA

Baca Juga

5. Klik Tombol Lanjutkan

6. Tunggu konfirmasi

Setelah melakukan pendaftaran akun SSCASN, maka Anda dapat langsung melakukan pengisian pendaftaran dengan login menggunakan NIK serta password yang sudah dibuat di halaman akun.

Jika muncul informasi NIK sudah terdaftar, Anda bisa akses halaman Helpdesk SSCN di https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id kemudian pilih menu "NIK Didaftarkan Orang Lain" dan lengkapi form isian yang tersedia.

Berdasarkan informasi terbaru, pendaftaran CPNS 2025 diperkirakan akan dimulai pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juli atau Agustus 2025. Namun, jadwal resmi pendaftaran baru akan diumumkan setelah pemerintah menyelesaikan tahapan akhir rekrutmen CPNS 2024.

Proses seleksi CPNS 2024 saat ini masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada Juni 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program
Premium
29 menit yang lalu

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium
3 jam yang lalu

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lowongan Kerja, Ini Jadwal dan Pendaftaran PPPK Kejaksaan Agung 2025

Lowongan Kerja, Ini Jadwal dan Pendaftaran PPPK Kejaksaan Agung 2025

Titah Prabowo di Balik Percepatan Pengangkatan CASN dan PPPK

Titah Prabowo di Balik Percepatan Pengangkatan CASN dan PPPK

Prabowo Bilang Begini, Gaji PNS 2026 Capai Rp5,9 Jutaan

Prabowo Bilang Begini, Gaji PNS 2026 Capai Rp5,9 Jutaan

Syarat CPNS 2025 dan Formasi yang Dibuka untuk Semua Jurusan

Syarat CPNS 2025 dan Formasi yang Dibuka untuk Semua Jurusan

Beda dari Seleksi Umum, Ini Tahapan CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

Beda dari Seleksi Umum, Ini Tahapan CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

Jadwal Lengkap CPNS 2025 yang Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

Jadwal Lengkap CPNS 2025 yang Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

Syarat CPNS 2025 untuk Lulusan SMA, SMK, D3, dan S1 Lengkap!

Syarat CPNS 2025 untuk Lulusan SMA, SMK, D3, dan S1 Lengkap!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025
Nasional
36 menit yang lalu

Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Thailand Bakal Izinkan Turis Asing Tukar Mata Uang Kripto ke Baht
Internasional
1 jam yang lalu

Thailand Bakal Izinkan Turis Asing Tukar Mata Uang Kripto ke Baht

Gempa Poso, 1 Orang Meninggal Dunia, Ratusan Rumah Rusak Berat hingga Ringan
Nasional
2 jam yang lalu

Gempa Poso, 1 Orang Meninggal Dunia, Ratusan Rumah Rusak Berat hingga Ringan

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi
Nasional
17 Agt 2025 | 10:16 WIB

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

Fadli Zon Batal Rilis Sejarah Baru saat HUT ke-80 RI, Begini Respons Hasto
Nasional
2 jam yang lalu

Fadli Zon Batal Rilis Sejarah Baru saat HUT ke-80 RI, Begini Respons Hasto

Banjir Pakistan: 670 Orang Meninggal Dunia, 1.000 Orang Terluka
Internasional
3 jam yang lalu

Banjir Pakistan: 670 Orang Meninggal Dunia, 1.000 Orang Terluka

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?

2

Usai Bertemu Putin, Trump Disebut Dukung Rencana Penyerahan Wilayah Ukraina ke Rusia

3

Trump Desak Perdamaian Cepat dengan Rusia, Uni Eropa Tegaskan Dukungan bagi Ukraina

4

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

5

Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?

2

Usai Bertemu Putin, Trump Disebut Dukung Rencana Penyerahan Wilayah Ukraina ke Rusia

3

Trump Desak Perdamaian Cepat dengan Rusia, Uni Eropa Tegaskan Dukungan bagi Ukraina

4

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

5

Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya