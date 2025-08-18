Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gempa Poso, 1 Orang Meninggal Dunia, Ratusan Rumah Rusak Berat hingga Ringan

Gempa 6,0 SR di Poso, Sulawesi Tengah, menewaskan 1 orang dan merusak puluhan rumah. Pemerintah segera kirim bantuan dan koordinasi penanganan darurat.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 20:30
Share
ilustrasi dampak gempa / Freepik
ilustrasi dampak gempa / Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini berdasarkan laporan kaji cepat per Minggu (17/8) pukul 23.42 WIB.

Dilaporkan warga yang meninggal dunia merupakan pasien yang sebelumnya mengalami kritis usai tertimpa reruntuhan bangunan pascagempa di Gereja Elim Masani, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Saat gempa terjadi, para jemaat tengah mengikuti ibadah pagi. Sejumlah jemaat tertimpa material kayu dan batako dari bangunan gereja yang masih dalam tahap konstruksi

Abdul Muhari, Ph.D. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan data kerusakan rumah juga mengalami peningkatan. 

Dilansir dari Antara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan kerusakan infrastruktur bertambah menjadi 204 bangunan akibat guncangan gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Minggu (17/8).

Menurut data BPBD, ada 204 bangunan rusak terdiri atas 101 rumah rusak ringan, tiga rumah rusak sedang, 70 rusak berat, dan

Baca Juga

Dilansir dari laman BNPB, Sesuai dengan instruksi Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., sebagai bentuk respon cepat, pemerintah melalui BNPB segera melaksanakan rapat koordinasi penanganan darurat bencana gempabumi melalui ruang komunikasi digital pada Minggu (17/8) malam.

Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan yang dihadiri oleh perwakilan Kemenko PMK, Bupati Poso, Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Kalaksa BPBD Poso dan jajaran forkopimda Kabupaten Poso.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB segera diberangkatkan pada Senin (18/8) dini hari menuju poso guna melakukan upaya penanganan darurat dan pendampingan pemerintah daerah di lokasi kejadian.

Dalam tahap awal, direncanakan akan dikirimkan bantuan berupa makanan siap saji, tenda pengungsi, tenda keluarga, Hygiene kit, selimut dan matras.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium
1 jam yang lalu

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tiga Gempa Bumi Beruntun Guncang Bitung Sulut Sore Hari Ini (18/8/2025) dalam Skala III MMI

Tiga Gempa Bumi Beruntun Guncang Bitung Sulut Sore Hari Ini (18/8/2025) dalam Skala III MMI

BNPB Laporkan Karhutla, Longsor dan Gempa Landa Indonesia pada Hari Kemerdekaan

BNPB Laporkan Karhutla, Longsor dan Gempa Landa Indonesia pada Hari Kemerdekaan

Gempa Poso Berkekuatan 6 Magnitudo, Ada 32 Orang Terluka

Gempa Poso Berkekuatan 6 Magnitudo, Ada 32 Orang Terluka

Ancaman Megathrust & Tsunami Raksasa di Selatan Jawa, Ini Prediksinya

Ancaman Megathrust & Tsunami Raksasa di Selatan Jawa, Ini Prediksinya

Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Poso, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Poso, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa Dangkal 4,7 Magnitudo Guncang Kabupaten Bandung

Gempa Dangkal 4,7 Magnitudo Guncang Kabupaten Bandung

Jalan Trans Sulawesi di Poso Putus Akibat Longsor

Jalan Trans Sulawesi di Poso Putus Akibat Longsor

Banjir di Poso Rendam 207 Unit Rumah Warga

Banjir di Poso Rendam 207 Unit Rumah Warga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gempa Poso, 1 Orang Meninggal Dunia, Ratusan Rumah Rusak Berat hingga Ringan
Nasional
17 menit yang lalu

Gempa Poso, 1 Orang Meninggal Dunia, Ratusan Rumah Rusak Berat hingga Ringan

Fadli Zon Batal Rilis Sejarah Baru saat HUT ke-80 RI, Begini Respons Hasto
Nasional
39 menit yang lalu

Fadli Zon Batal Rilis Sejarah Baru saat HUT ke-80 RI, Begini Respons Hasto

Banjir Pakistan: 670 Orang Meninggal Dunia, 1.000 Orang Terluka
Internasional
1 jam yang lalu

Banjir Pakistan: 670 Orang Meninggal Dunia, 1.000 Orang Terluka

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi
Nasional
17 Agt 2025 | 10:16 WIB

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

Ini Pesan Kepala BPS soal Pegawai yang Dibunuh di Halmahera Timur
Nasional
2 jam yang lalu

Ini Pesan Kepala BPS soal Pegawai yang Dibunuh di Halmahera Timur

Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya
Nasional
2 jam yang lalu

Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Momen Haru Anggota Paskibra Saling Menguatkan saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

2

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?

3

Usai Bertemu Putin, Trump Disebut Dukung Rencana Penyerahan Wilayah Ukraina ke Rusia

4

Trump Desak Perdamaian Cepat dengan Rusia, Uni Eropa Tegaskan Dukungan bagi Ukraina

5

Gaji DPR Naik Ketika Pemerintah Getol Efisiensi? Ini Kata Puan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Momen Haru Anggota Paskibra Saling Menguatkan saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

2

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?

3

Usai Bertemu Putin, Trump Disebut Dukung Rencana Penyerahan Wilayah Ukraina ke Rusia

4

Trump Desak Perdamaian Cepat dengan Rusia, Uni Eropa Tegaskan Dukungan bagi Ukraina

5

Gaji DPR Naik Ketika Pemerintah Getol Efisiensi? Ini Kata Puan