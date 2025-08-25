Teddy dan Haji Isam Raih Bintang Mahaputera Utama dari Prabowo

Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada Teddy Indra Wijaya dan Haji Isam atas jasa luar biasa mereka dalam pemerintahan dan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara.

Upacara penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/8/2025), dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Beberapa penerima seperti Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya, yang dikenal atas dedikasinya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Teddy dinilai memiliki disiplin, ketegasan, serta loyalitas tinggi dalam pengabdiannya.

“Beliau aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat dan efisien, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif bagi masyarakat,” kata pembawa acara di Istana Negara, Senin (25/8/2025).

Penghargaan juga diberikan kepada pengusaha nasional Andi Syamsudin Arsyad, atau akrab dikenal sebagai Haji Isam.

Dia dinilai berjasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional melalui kiprah bisnisnya, khususnya di bidang pertambangan batubara, transportasi, dan infrastruktur. Kontribusinya telah membuka banyak lapangan pekerjaan dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

Tanda kehormatan Bintang Mahaputera merupakan salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan negara kepada warga negara Indonesia atas jasa besar dalam bidang politik, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, hingga budaya.