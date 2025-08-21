Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

Menurut Seskab Teddy, agenda pertemuan di Hambalang membahas persoalan penertiban kawasan hutan, tambang ilegal, hingga investasi nasional.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 08:11
Share
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (16/3/2025). Dok Setpres RI
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (16/3/2025). Dok Setpres RI

Bisnbbis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025). 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam. Menurut Seskab Teddy, agenda pertemuan membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

"Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari empat jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," ujar Teddy melalui rilisnya, Kamis (21/8/2025).

Teddy pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Ke-8 RI yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan saat HUT ke-80 RI. 

Saat itu, kata Teddy, Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan dan aparat penegak hukum. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

Baca Juga

Selain para menteri, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Following BlackRock, Credit Agricole Picks Up 43.99 Million GOTO Shares
Premium
27 menit yang lalu

Following BlackRock, Credit Agricole Picks Up 43.99 Million GOTO Shares

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga
Premium
1 jam yang lalu

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Anggaran Lingkungan Hidup Minim, Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Iklim & Karhutla Dipertanyakan

Anggaran Lingkungan Hidup Minim, Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Iklim & Karhutla Dipertanyakan

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Prabowo dan Luhut Cs Bahas Strategi Ekonomi di Hambalang

Prabowo dan Luhut Cs Bahas Strategi Ekonomi di Hambalang

Prabowo Siapkan 82 Profesional Muda Isi Posisi Strategis Pemerintahan

Prabowo Siapkan 82 Profesional Muda Isi Posisi Strategis Pemerintahan

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi
Nasional
15 menit yang lalu

Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

KPK Bakal Panggil Lisa Mariana Jadi Saksi Perkara Dugaan Korupsi Bank BJB
Hukum
11 jam yang lalu

KPK Bakal Panggil Lisa Mariana Jadi Saksi Perkara Dugaan Korupsi Bank BJB

Gibran Beberkan Percakapan Saat Pertemuan Empat Mata dengan Dasco
Nasional
12 jam yang lalu

Gibran Beberkan Percakapan Saat Pertemuan Empat Mata dengan Dasco

Diperiksa KPK 8,5 Jam, Ahmadi Noor Sebut Tidak Ditanya Soal Pengurangan Audit BJB
Hukum
12 jam yang lalu

Diperiksa KPK 8,5 Jam, Ahmadi Noor Sebut Tidak Ditanya Soal Pengurangan Audit BJB

Silfester Matutina Absen, Hakim PN Jaksel Tunda Sidang PK Pekan Depan
Hukum
13 jam yang lalu

Silfester Matutina Absen, Hakim PN Jaksel Tunda Sidang PK Pekan Depan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

2

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

3

Alasan Gaji PNS Tidak Naik pada 2026

4

Daftar Bansos Cair Agustus 2025, Cek Penerimanya di Sini!

5

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

2

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

3

Alasan Gaji PNS Tidak Naik pada 2026

4

Daftar Bansos Cair Agustus 2025, Cek Penerimanya di Sini!

5

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut