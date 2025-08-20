Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar Bansos Cair Agustus 2025, Cek Penerimanya di Sini!

Berikut daftar bantuan sosial (bansos) yang cair pada bulan Agustus 2025.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 12:33
Share
Ilustrasi warga menerima dana bansos/kabpasuruan.go.id
Ilustrasi warga menerima dana bansos/kabpasuruan.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada bulan Agustus 2025.

Sejumlah bansos yang akan diberikan pemerintah yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan BLT Dana Desa.

Berikut ini daftar bantuan sosial (bansos) yang cair pada bulan Agustus 2025.

Daftar Bansos Cair Agustus 2025

1. PKH

Pemerintah hingga saat ini masih memberikan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini merupakan program yang dikerahkan kepada keluarga miskin dan kurang mampu. 

Bansos PKH dikategorikan sebagai model Social Transfer yang berbentuk tunai dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat.

Baca Juga

Penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam waktu 1 tahun melalui bank/pos.

Bansos PKH saat ini memasuki tahap 3 yang akan cair pada pertengahan Agustus 2025 untuk keluarga yang sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan nominal sebagai berikut:

  • Ibu hamil/nifas: Rp750.000
  • Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
  • Siswa SD: Rp225.000
  • Siswa SMP: Rp375.000
  • Siswa SMA: Rp500.000
  • Lansia: Rp600.000
  • Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

2. BPNT

Sama seperti PKH, saat ini Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga sudah memasuki tahap 3. Di mana bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan besaran Rp200.000 per bulan untuk Juli, Agustus, dan September 2025.

Adapun bantuan ini akan dicairkan atau diberikan secara langsung oleh pemerintah dengan total Rp600.000.

3. PIP

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelajar yang membutuhkan.

Besaran PIP yang diberikan oleh pemerintah yakni:

  • SD: Rp450.000 per tahun
  • SMP: Rp750.000 per tahun
  • SMA/SMK: Rp1.800.000 per tahun

4. BLT

BLT atau bantuan langsung tunai yang diberikan pada bulan Agustus 2025 adalah program Dana Desa yang disalurkan langsung untuk 3 bulan (Juli-September).

Adapun total bantuan yang diberikan berbeda-beda tergantung kebijakan desa. Namun nominalnya berkisar pada angka Rp600-900 ribu.

Cara cek penerima bansos bulan Agustus 2025...

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)
Premium
13 menit yang lalu

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium
43 menit yang lalu

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kronologi Dugaan Korupsi Pengangkutan Bansos Covid-19 yang Seret Kakak Hary Tanoe

Kronologi Dugaan Korupsi Pengangkutan Bansos Covid-19 yang Seret Kakak Hary Tanoe

Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe

Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe

CEK FAKTA: Viral Rakyat Usia 50 Tahun ke Atas Akan Dapat Bansos Rp2,6 Juta

CEK FAKTA: Viral Rakyat Usia 50 Tahun ke Atas Akan Dapat Bansos Rp2,6 Juta

Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

Jatah Beras Bansos untuk Warga Miskin Garut Disunat hingga 2,5 Kg

Jatah Beras Bansos untuk Warga Miskin Garut Disunat hingga 2,5 Kg

Cara dan Syarat Mencairkan BSU Rp600.000 di Kantor Pos untuk Pekerja yang Belum Cair

Cara dan Syarat Mencairkan BSU Rp600.000 di Kantor Pos untuk Pekerja yang Belum Cair

Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025, Cek Apakah Namamu Masih Ada!

Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025, Cek Apakah Namamu Masih Ada!

Jutaan Data Direvisi, Cek Apakah Namamu Masuk Penerima Bansos di Sini!

Jutaan Data Direvisi, Cek Apakah Namamu Masuk Penerima Bansos di Sini!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Daftar Bansos Cair Agustus 2025, Cek Penerimanya di Sini!
Nasional
9 menit yang lalu

Daftar Bansos Cair Agustus 2025, Cek Penerimanya di Sini!

Inosentius Samsul jadi Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat, Ini Visi Misinya!
Nasional
40 menit yang lalu

Inosentius Samsul jadi Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat, Ini Visi Misinya!

Alasan Gaji PNS Tidak Naik pada 2026
Nasional
1 jam yang lalu

Alasan Gaji PNS Tidak Naik pada 2026

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen
Nasional
1 jam yang lalu

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

Kronologi Dugaan Korupsi Pengangkutan Bansos Covid-19 yang Seret Kakak Hary Tanoe
Hukum
2 jam yang lalu

Kronologi Dugaan Korupsi Pengangkutan Bansos Covid-19 yang Seret Kakak Hary Tanoe

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

2

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

3

Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda Baru, Ada Kapolda Metro Jaya hingga Aceh

4

Mario Dandy, Shane Lukas, Ronald Tannur Dapat Remisi HUT ke-80 RI

5

Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dilikuidasi

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dilikuidasi

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

2

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

3

Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda Baru, Ada Kapolda Metro Jaya hingga Aceh

4

Mario Dandy, Shane Lukas, Ronald Tannur Dapat Remisi HUT ke-80 RI

5

Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe