Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rusia Siap Ikut Dialog Trilateral dengan AS-Ukraina, Ini Syaratnya

Rusia siap dialog trilateral dengan AS-Ukraina untuk akhiri perang, asalkan persiapan matang dan dilakukan bertahap, mulai dari negosiasi tingkat ahli.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 13:48
Share
Presiden AS Donald Trump bersalaman dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, Anchorage, Alaska, (15/8/2025). REUTERS/Kevin Lamarque
Presiden AS Donald Trump bersalaman dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, Anchorage, Alaska, (15/8/2025). REUTERS/Kevin Lamarque

Bisnis.com, JAKARTA - Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov angkat bicara terkait rencana Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melakukan pembicaraan trilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Tolchenov mengatakan, Rusia berkomitmen untuk melanjutkan pembicaraan langsung dengan kedua negara untuk mengakhiri perang di Ukraina. Dia pun menegaskan Rusia siap untuk melakukan dialog dalam bentuk apapun.

"Kami siap untuk bentuk pembicaraan apa pun—satu lawan satu, satu lawan dua, baik bilateral maupun trilateral," jelas Tolchenov dalam media briefing di Kediaman Dubes Rusia untuk Indonesia di Jakarta pada Rabu (20/8/2025).

Di sisi lain, dia menilai pembicaraan trilateral tingkat tinggi antara para pemimpin negara sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru. Dia menuturkan, upaya penyelesaian perang merupakan hal yang sangat serius yang harus dipersiapkan secara cermat.

Tolchenov menuturkan, untuk mencapai hasil yang optimal, persiapan pembicaraan  harus dilakukan melalui negosiasi oleh para ahli, Kementerian Luar Negeri masing-masing negara, serta pihak terkait lainnya.

"Kami siap untuk melakukan perundingan tingkat tinggi, tetapi hal itu harus menjadi tahap terakhir dari proses negosiasi damai, bukan tahap awal. Jadi mari kita lanjutkan pembicaraan di tingkat ahli, lalu mungkin ke tingkat yang sedikit lebih tinggi," jelas Tolchenov.

Baca Juga

Tolchenov juga menambahkan, pihaknya telah mengadakan pembicaraan sejenis bukan hanya pada 2022. Dia menuturkan, dialog tersebut juga berlanjut pada tahun ini dan telah diselenggarakan sebanyak sekitar tiga kali yang membahas teks perjanjian damai serta syarat-syarat dari perjanjian tersebut.

Namun, dia menuturkan perundingan-perundingan itu belum menghasilkan keputusan final. Tolchenov juga mengklaim pembicaraan tersebut selalu dilakukan atas inisiatif Rusia.

"Negosiasi harus terus dilanjutkan, dan kami siap. Setiap kali putaran pembicaraan ini berlangsung, bahkan tahun ini, selalu atas inisiatif pihak Rusia, bukan Ukraina," kata Tolchenov.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off
Premium
52 detik yang lalu

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?
Premium
30 menit yang lalu

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Trump Sebut Pertemuan Tatap Muka Putin–Zelensky Sedang Disiapkan

Trump Sebut Pertemuan Tatap Muka Putin–Zelensky Sedang Disiapkan

Harga Minyak Global Turun, Pasar Pantau Sentimen Negosiasi Damai Rusia-Ukraina

Harga Minyak Global Turun, Pasar Pantau Sentimen Negosiasi Damai Rusia-Ukraina

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Para Pemimpin Eropa Tiba di Gedung Putih, Dukung Ukraina Jelang Pertemuan Trump-Zelensky

Para Pemimpin Eropa Tiba di Gedung Putih, Dukung Ukraina Jelang Pertemuan Trump-Zelensky

Eropa

Eropa "Temani" Zelensky Bertemu Putin Bahas Tekanan dari Rusia

Pertemuan Trump–Putin Tak Ada Deal, Ukraina Tawarkan Kontrak Senjata Jumbo ke AS

Pertemuan Trump–Putin Tak Ada Deal, Ukraina Tawarkan Kontrak Senjata Jumbo ke AS

Tak Ada Debat Panas, Pertemuan Trump–Zelenskiy Berlangsung Lebih Bersahabat

Tak Ada Debat Panas, Pertemuan Trump–Zelenskiy Berlangsung Lebih Bersahabat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bareskrim: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil Tidak Identik dengan Anak Lisa Mariana
Hukum
55 detik yang lalu

Bareskrim: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil Tidak Identik dengan Anak Lisa Mariana

Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan
Nasional
12 menit yang lalu

Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

Rusia Siap Ikut Dialog Trilateral dengan AS-Ukraina, Ini Syaratnya
Internasional
42 menit yang lalu

Rusia Siap Ikut Dialog Trilateral dengan AS-Ukraina, Ini Syaratnya

Profil Inosentius Samsul Calon Tunggal Hakim MK Usulan DPR
Nasional
49 menit yang lalu

Profil Inosentius Samsul Calon Tunggal Hakim MK Usulan DPR

Daftar Bansos Cair Agustus 2025, Cek Penerimanya di Sini!
Nasional
1 jam yang lalu

Daftar Bansos Cair Agustus 2025, Cek Penerimanya di Sini!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

2

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per bulan, Adies Kadir: Masih Nombok!

3

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

4

Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda Baru, Ada Kapolda Metro Jaya hingga Aceh

5

Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dilikuidasi

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dilikuidasi

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

2

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per bulan, Adies Kadir: Masih Nombok!

3

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

4

Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda Baru, Ada Kapolda Metro Jaya hingga Aceh

5

Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe