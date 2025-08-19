Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tak Ada Debat Panas, Pertemuan Trump–Zelenskiy Berlangsung Lebih Bersahabat

Pertemuan Trump-Zelensky di Gedung Putih berlangsung hangat, berbeda dari sebelumnya. Trump mendorong penyelesaian perang Ukraina, meski ada tekanan terkait NATO dan Krimea.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 12:05
Share
Presiden AS Donald J. Trump menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan sekutu-sekutu Eropa di Gedung Putih untuk pertemuan multilateral mengenai perundingan perdamaian pada hari Senin, 18 Agustus 2025./Reuters
Presiden AS Donald J. Trump menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan sekutu-sekutu Eropa di Gedung Putih untuk pertemuan multilateral mengenai perundingan perdamaian pada hari Senin, 18 Agustus 2025./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA– Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih, Senin (18/8), berlangsung dalam suasana jauh lebih bersahabat dibandingkan pertemuan Oval Office Februari lalu yang berakhir kacau.

Saat itu, Trump dan Wakil Presiden JD Vance sempat menegur Zelensky secara terbuka karena dianggap kurang berterima kasih atas dukungan Washington. Belajar dari pengalaman tersebut, Zelensky kali ini berulang kali menyampaikan apresiasi dalam sambutannya kepada media — setidaknya delapan kali.

Trump pun menyambut hangat kedatangan Zelensky. Dia bahkan memuji penampilan sang presiden Ukraina yang mengenakan setelan hitam alih-alih pakaian militer yang disebut media AS sempat membuat Trump kesal sebelumnya.

“Kami mencintai mereka,” kata Trump saat ditanya pesannya untuk rakyat Ukraina, sembari menepuk punggung Zelensky dalam gestur akrab.

Suasana hangat itu juga diperkuat dengan hadirnya para pemimpin Eropa di Washington, menunjukkan dukungan kolektif untuk Kyiv sekaligus mendorong jaminan keamanan kuat bagi Ukraina dalam kerangka penyelesaian pascaperang.

Meski nuansa pertemuan lebih ramah, Zelensky tetap menghadapi tekanan besar dari Trump. Presiden AS itu mendorong percepatan berakhirnya perang yang telah berlangsung lebih dari tiga setengah tahun konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

Baca Juga

Trump, yang Jumat lalu menjamu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan berkarpet merah di Alaska, menyatakan kedua pihak harus berkompromi. Namun, ia juga menegaskan bahwa Ukraina perlu melupakan ambisi bergabung dengan NATO dan mengakhiri klaim atas Krimea, yang dicaplok Rusia pada 2014.

NATO sendiri memastikan bahwa keanggotaan Ukraina tidak sedang dibahas. Namun, Sekretaris Jenderal Mark Rutte mengungkapkan kemungkinan pemberian jaminan keamanan sekelas Pasal 5 Traktat NATO — prinsip pertahanan kolektif yang menyatakan serangan pada satu anggota berarti serangan pada seluruh anggota.

Sementara itu, Zelensky hampir pasti menolak garis besar proposal dari Putin yang mencakup penyerahan sekitar seperempat wilayah Donetsk yang kini dikuasai Rusia. Konstitusi Ukraina menetapkan bahwa pelepasan wilayah hanya bisa diputuskan melalui referendum.

Perang yang dimulai dengan invasi Rusia pada 2022 telah menewaskan dan melukai lebih dari satu juta orang, termasuk ribuan warga sipil Ukraina, serta menghancurkan sebagian besar infrastruktur negara. Meski upaya diplomasi semakin intensif, peluang tercapainya gencatan senjata atau kesepakatan damai dalam waktu dekat masih tipis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs
Premium
7 menit yang lalu

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak
Premium
1 jam yang lalu

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Trump Janjikan Bantuan Keamanan untuk Zelensky Saat Gelar Pertemuan dengan Putin

Trump Janjikan Bantuan Keamanan untuk Zelensky Saat Gelar Pertemuan dengan Putin

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South

Upaya Akhiri Konflik, Trump Dorong Pertemuan Trilateral AS-Ukraina-Rusia

Upaya Akhiri Konflik, Trump Dorong Pertemuan Trilateral AS-Ukraina-Rusia

Harga Minyak Mentah Memanas Dipicu Pertemuan Trump-Zelensky

Harga Minyak Mentah Memanas Dipicu Pertemuan Trump-Zelensky

Harga Emas Turun Tipis, Pasar Menanti Pertemuan Trump-Zelensky

Harga Emas Turun Tipis, Pasar Menanti Pertemuan Trump-Zelensky

Kim Jong-un Ancam Genjot Pengembangan Nuklir usai AS-Korsel Latihan Militer Bersama

Kim Jong-un Ancam Genjot Pengembangan Nuklir usai AS-Korsel Latihan Militer Bersama

China Ciptakan Baterai Lithium Berdaya Simpan 2 Kali Lipat Lebih Kuat dari Tesla

China Ciptakan Baterai Lithium Berdaya Simpan 2 Kali Lipat Lebih Kuat dari Tesla

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Menkum Tegaskan Lagu Indonesia Raya dan Lagu Nasional Bebas Royalti!
Nasional
26 menit yang lalu

Menkum Tegaskan Lagu Indonesia Raya dan Lagu Nasional Bebas Royalti!

Tak Ada Debat Panas, Pertemuan Trump–Zelenskiy Berlangsung Lebih Bersahabat
Nasional
32 menit yang lalu

Tak Ada Debat Panas, Pertemuan Trump–Zelenskiy Berlangsung Lebih Bersahabat

Macam-macam Tunjangan yang Didapat Anggota DPR RI
Nasional
50 menit yang lalu

Macam-macam Tunjangan yang Didapat Anggota DPR RI

350 Calon Anggota Ombudsman Lolos Seleksi Administrasi, Maju Tahap Tes Objektif
Nasional
52 menit yang lalu

350 Calon Anggota Ombudsman Lolos Seleksi Administrasi, Maju Tahap Tes Objektif

Trump Janjikan Bantuan Keamanan untuk Zelensky Saat Gelar Pertemuan dengan Putin
Internasional
57 menit yang lalu

Trump Janjikan Bantuan Keamanan untuk Zelensky Saat Gelar Pertemuan dengan Putin

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Thailand Bakal Izinkan Turis Asing Tukar Mata Uang Kripto ke Baht

2

Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya

3

Para Pemimpin Eropa Tiba di Gedung Putih, Dukung Ukraina Jelang Pertemuan Trump-Zelensky

4

Komite Sementara Pemerintah Gaza akan Segera Diumumkan

5

Mendagri Ingatkan Warga Pati tak Anarkis Jika Ingin Kembali Unjuk Rasa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Thailand Bakal Izinkan Turis Asing Tukar Mata Uang Kripto ke Baht

2

Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya

3

Para Pemimpin Eropa Tiba di Gedung Putih, Dukung Ukraina Jelang Pertemuan Trump-Zelensky

4

Komite Sementara Pemerintah Gaza akan Segera Diumumkan

5

Mendagri Ingatkan Warga Pati tak Anarkis Jika Ingin Kembali Unjuk Rasa