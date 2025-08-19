Bisnis Indonesia Premium
Mendagri Ingatkan Warga Pati tak Anarkis Jika Ingin Kembali Unjuk Rasa

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan warga Pati untuk tidak anarkis saat unjuk rasa terkait Bupati Sudewo, dan menegaskan proses Pansus DPRD tetap berjalan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 00:45
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di acara Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri di Gedung Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di acara Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri di Gedung Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk tidak bersikap anarkis jika ingin kembali menggelar aksi unjuk rasa.

Menurut dia, penyampaian pendapat merupakan hal yang tidak dilarang. Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa proses Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Pati terkait Bupati Pati Sudewo masih tetap berjalan.

"Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan," kata Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan di Jember pun sebelumnya sempat mengalami kasus yang serupa dengan Pati, ketika pemakzulan bupatinya diproses oleh DPRD. Namun, kala itu pemerintahannya masih tetap berjalan.

Pada akhirnya, kata dia, pemakzulan bupati berada di tangan Mahkamah Agung sebagai pengambil keputusan akhir.

Untuk itu, menurut dia, Bupati Pati Sudewo perlu lebih santun ketika berkomunikasi dengan masyarakat saat ini.

Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang. Sebelumnya, aksi unjuk rasa masyarakat di Pati terjadi pada 13 Agustus 2025 untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

Penulis : Newswire
Editor : Mia Chitra Dinisari
Sumber : Antara

