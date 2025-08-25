Brian Yuliarto, Mendikti Saintek Rangkap Jabatan Kepala Badan Industri Mineral

Brian Yuliarto dilantik sebagai Kepala Badan Industri Mineral oleh Presiden Prabowo untuk mengelola material strategis nasional, mendukung kedaulatan dan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menambahkan jabatan Brian Yuliarto yang menjabat sebagai Mendikti Saintek merangkap Kepala Badan Industri Mineral.

Badan Industri Mineral adalah lembaga baru yang dibentuk untuk mengelola material strategis nasional. Brian menuturkan bahwa badan tersebut akan berperan penting dalam mendukung kedaulatan bangsa, terutama di sektor pertahanan dan ekonomi.

“Pak Presiden meminta kami menjadi Kepala Badan Industri Mineral. Badan ini nantinya mengelola industri material strategis yang terkait untuk industri pertahanan. Material strategis ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa, dan juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” kata Brian kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa mineral yang dimaksud mencakup logam tanah jarang (rare earth) hingga mineral radioaktif, yang memiliki nilai tinggi serta peran penting dalam teknologi modern.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar yang harus dikelola secara terintegrasi agar memberi manfaat optimal bagi kepentingan nasional.

“Karena ini diharapkan muatan teknologinya cukup banyak, jadi pengembangan di perguruan tinggi terkait mineral logam tanah jarang diharapkan bisa didorong diaplikasikan di industri,” tandas Brian.

Meski begitu, Brian urung menjawab pertanyaan soal rangkap jabatan mengingat dirinya saat ini juga masih memanggul amanah sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek).

Senin (25/8/2025).

Pelantikan dari Guru Besar Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor hilirisasi mineral nasional.