Kronologi Lurah Manggarai dan Sopirnya Diamuk Demonstran Tadi Malam

Lurah Manggarai dan sopirnya dipukuli demonstran di Bundaran Slipi saat pulang kerja pada Senin (26/8/2025).
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 12:18
Massa demonstran mengibarkan bendera One Piece di sekitar jalan Pejompongan, Jakarta Selatan pada Senin malam (25/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi.
Massa demonstran mengibarkan bendera One Piece di sekitar jalan Pejompongan, Jakarta Selatan pada Senin malam (25/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi.

Bisnis.com, JAKARTA — Lurah Manggarai Muhammad Sidik dan sopirnya, Asep Yudiana, jadi korban pengeroyokan para demonstran pada saat aksi massa di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2015).

Camat Tebet, Dyan Airlangga mengatakan bahwa Lurah Manggarai Muhammad Sidik dan sopirnya kala itu dari kantornya ingin pulang ke rumah di daerah Tanah Abang Dalam.

Kemudian, ketika tengah melintas Bundaran Slipi sekitar pukul 18.30, Lurah Muhammad Sidik yang tengah menggunakan mobil pelat dinas langsung dihadang demonstran dan dipaksa turun, lalu dipukuli bersama dengan sopirnya.

"Jadi ketika di lokasi itu pendemo masih banyak. Kejadiannya begitu cepat dan karena menggunakan mobil pelat dinas, langsung jadi sasaran," tuturnya di Jakarta, Selasa (26/8).

Kendati demikian, Dyan memastikan bahwa kondisi Lurah Muhammad Sidik beserta sopirnya masih aman, hanya babak belur akibat dipukuli para demonstran.

"Alhamdulilah, beliau sehat dan aman," kata Dyan.

Dyan mengatakan bahwa insiden tersebut sudah dilaporkan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti dan mengambil upaya hukum

"Saat ini kita sedang mengumpulkan bukti pendukung," ujarnya

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Restu Wahyuning Asih

Dino Patti: Dubes AS Baru Punya PR Muluskan Pertemuan Prabowo dan Trump
Nasional
1 menit yang lalu

Dino Patti: Dubes AS Baru Punya PR Muluskan Pertemuan Prabowo dan Trump

Bareskrim Sita Rp154 Miliar dari Rekening Terkait Judi Online
Hukum
3 menit yang lalu

Bareskrim Sita Rp154 Miliar dari Rekening Terkait Judi Online

Polisi Benarkan Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab BRI
Hukum
25 menit yang lalu

Polisi Benarkan Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab BRI

Kronologi Lurah Manggarai dan Sopirnya Diamuk Demonstran Tadi Malam
Nasional
1 jam yang lalu

Kronologi Lurah Manggarai dan Sopirnya Diamuk Demonstran Tadi Malam

Pelaku Penculikan Kacab Bank BRI Minta Maaf, Ngaku Hanya Jemput Paksa
Hukum
1 jam yang lalu

Pelaku Penculikan Kacab Bank BRI Minta Maaf, Ngaku Hanya Jemput Paksa

