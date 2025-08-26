Kronologi Lurah Manggarai dan Sopirnya Diamuk Demonstran Tadi Malam

Lurah Manggarai dan sopirnya dipukuli demonstran di Bundaran Slipi saat pulang kerja pada Senin (26/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Lurah Manggarai Muhammad Sidik dan sopirnya, Asep Yudiana, jadi korban pengeroyokan para demonstran pada saat aksi massa di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2015).

Camat Tebet, Dyan Airlangga mengatakan bahwa Lurah Manggarai Muhammad Sidik dan sopirnya kala itu dari kantornya ingin pulang ke rumah di daerah Tanah Abang Dalam.

Kemudian, ketika tengah melintas Bundaran Slipi sekitar pukul 18.30, Lurah Muhammad Sidik yang tengah menggunakan mobil pelat dinas langsung dihadang demonstran dan dipaksa turun, lalu dipukuli bersama dengan sopirnya.

"Jadi ketika di lokasi itu pendemo masih banyak. Kejadiannya begitu cepat dan karena menggunakan mobil pelat dinas, langsung jadi sasaran," tuturnya di Jakarta, Selasa (26/8).

Kendati demikian, Dyan memastikan bahwa kondisi Lurah Muhammad Sidik beserta sopirnya masih aman, hanya babak belur akibat dipukuli para demonstran.

"Alhamdulilah, beliau sehat dan aman," kata Dyan.

Dyan mengatakan bahwa insiden tersebut sudah dilaporkan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti dan mengambil upaya hukum

"Saat ini kita sedang mengumpulkan bukti pendukung," ujarnya