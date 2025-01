Bocoran Pidato Pelantikan Trump: Restorasi Total Amerika!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Bocoran pidato Donald Trump pada saat pelantikannya mulai menyebar di media massa Amerika Serikat. Pelantikan Presiden AS akan berlangsung beberapa jam ke depan.

Pelantikan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) akan berlangsung di Gedung Kongres AS atau US Capitol pada Senin (20/1/2025) pukul 12.00 waktu setempat. Pelantikan itu berlangsung sekitar pukul 00.00 WIB.

Trump akan menjabat selama empat tahun, yakni mulai 2025 hingga 2029. Kali ini merupakan periode kedua Trump menduduki Gedung Putih, sebagai pimpinan tertinggi Negeri Paman Sam.

Dilansir dari Reuters, berbagai bocoran pidato Trump mulai diberitakan oleh media-media massa menjelang pelantikannya, yang akan berlangsung tiga jam mendatang. Dia yang mengusung jargon Make America Great Again saat kampanye memiliki agenda besar yang akan langsung berlangsung ketika dia menjabat.

Salah satu bocoran pidato Trump adalah dia akan mendorong kekuatan eksekutif di AS hingga melakukan transformasi atas peranan Negeri Paman Sam di kancah global. Dia juga menyatakan akan melakukan restorasi dan revolusi di AS.

"The complete restoration of America and the revolution of common sense [restorasi total Amerika Serikat dan revolusi akal sehat]," tertulis dalam kutipan pidato Trump, seperti dilaporkan Reuters pada Senin (20/1/2025).

Lalu, Reuters mengutip informasi Wall Street Journal bahwa berdasarkan bocoran pidatonya, Trump akan mengeluarkan memo yang memerintahkan badan-badan pemerintah untuk menyelidiki defisit perdagangan dan praktik perdagangan yang tidak adil. Namun demikian, Trump tidak akan mengenakan tarif baru pada hari pertamanya menjabat.

Tarif impor yang gencar disampaikan Trump menjadi perhatian besar para pelaku ekonomi global, terutama negara-negara yang secara khusus disinggung oleh Trump seperti China, Kanada, dan Meksiko.

Reuters juga mengutip informasi dari unggahan X reporter Fox News bahwa Trump akan menandatangani 11 aturan terkait perbatasan. Salah satu aturannya adalah mengesahkan pengerahan pasukan AS ke perbatasan.

Perintah lainnya adalah Trump akan menetapkan kartel internasional dan organisasi kejahatan tertentu sebagai teroris.

Informasi lainnya adalah Depatemen Keamanan Dalam Negeri dan Pertahanan AS (US Departments of Homeland Security and Defense) akan menyelesaikan pembangunan tembok perbatasan dan mengerahkan personel untuk mengendalikan perbatasan.