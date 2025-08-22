Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025

Pemerintah Indonesia menetapkan gaji pensiunan PNS 2025 berdasarkan golongan I-IV, sesuai PP No. 8 Tahun 2024. Pencairan melalui PT Taspen mulai 1 Juni 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Berbeda dengan wirausaha maupun wiraswasta, PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan profesi yang memiliki jaminan dana pensiun.

Pada dasarnya, gaji pensiunan PNS merupakan upah yang diperoleh atas pengabdian diri selama bekerja di dinas pemerintahan.

Pada awal 2025, Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan besaran gaji pensiunan PNS. Penetapannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024.

Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa rincian gaji pensiunan PNS 2025 diklasifikasikan berdasarkan golongan I-IV.

Adapun besaran gaji PNS ketika pensiun menurut golongan yang mulai berlaku pada 2025 adalah sebagai berikut:

1. Golongan I

Golongan I Rincian Gaji Pensiunan Golongan Ia Rp1.748.100-Rp1.962.200 Golongan Ib Rp1.748.100-Rp2.077.300 Golongan Ic Rp1.748.100-Rp2.165.200 Golongan Id Rp1.748.100-Rp2.256.700

2. Golongan II

Golongan II Rincian Gaji Pensiunan Golongan IIa Rp1.748.100-Rp2.833.900 Golongan IIb Rp1.748.100-Rp2.953.800 Golongan IIc Rp1.748.100-Rp3.078.700 Golongan IId Rp1.748.100-Rp3.208.800

3. Golongan III

Golongan III Rincian Gaji Pensiunan Golongan IIIa Rp1.748.100-Rp3.558.800 Golongan IIIb Rp1.748.100-Rp3.709.200 Golongan IIIc Rp1.748.100-Rp3.866.100 Golongan IIId Rp1.748.100-Rp4.029.600

4. Golongan IV

Golongan IV Rincian Gaji Pensiunan Golongan IVa Rp1.748.100-Rp4.200.000 Golongan IVb Rp1.748.100-Rp4.377.800 Golongan IVc Rp1.748.100-Rp4.562.900 Golongan IVd Rp1.748.100-Rp4.755.900 Golongan IVe Rp1.748.100-Rp4.957.100

Pencairan gaji pensiunan PNS biasanya disalurkan melalui PT Taspen (Persero) setiap bulan yang mulai dijadwalkan kembali pada 1 Juni 2025.

Bagi pensiunan ASN yang sudah mendapatkan haknya per 1 Mei 2025, proses pencairan gaji ke-13 pensiunan akan langsung disalurkan oleh PT Taspen ke rekening masing-masing.

Dana akan dikirimkan secara otomatis tanpa pengajuan tambahan terlebih dahulu. Jadi, penerima hanya perlu menunggu pemberitahuan masuknya dana ke rekening sesuai jadwal.