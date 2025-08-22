Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Berbeda dengan wirausaha maupun wiraswasta, PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan profesi yang memiliki jaminan dana pensiun.
Pada dasarnya, gaji pensiunan PNS merupakan upah yang diperoleh atas pengabdian diri selama bekerja di dinas pemerintahan.
Pada awal 2025, Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan besaran gaji pensiunan PNS. Penetapannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024.
Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa rincian gaji pensiunan PNS 2025 diklasifikasikan berdasarkan golongan I-IV.
Adapun besaran gaji PNS ketika pensiun menurut golongan yang mulai berlaku pada 2025 adalah sebagai berikut:
1. Golongan I
|Golongan I
|Rincian Gaji Pensiunan
|Golongan Ia
|Rp1.748.100-Rp1.962.200
|Golongan Ib
|Rp1.748.100-Rp2.077.300
|Golongan Ic
|Rp1.748.100-Rp2.165.200
|Golongan Id
|Rp1.748.100-Rp2.256.700
2. Golongan II
|Golongan II
|Rincian Gaji Pensiunan
|Golongan IIa
|Rp1.748.100-Rp2.833.900
|Golongan IIb
|Rp1.748.100-Rp2.953.800
|Golongan IIc
|Rp1.748.100-Rp3.078.700
|Golongan IId
|Rp1.748.100-Rp3.208.800
3. Golongan III
|Golongan III
|Rincian Gaji Pensiunan
|Golongan IIIa
|Rp1.748.100-Rp3.558.800
|Golongan IIIb
|Rp1.748.100-Rp3.709.200
|Golongan IIIc
|Rp1.748.100-Rp3.866.100
|Golongan IIId
|Rp1.748.100-Rp4.029.600
4. Golongan IV
|Golongan IV
|Rincian Gaji Pensiunan
|Golongan IVa
|Rp1.748.100-Rp4.200.000
|Golongan IVb
|Rp1.748.100-Rp4.377.800
|Golongan IVc
|Rp1.748.100-Rp4.562.900
|Golongan IVd
|Rp1.748.100-Rp4.755.900
|Golongan IVe
|Rp1.748.100-Rp4.957.100
Pencairan gaji pensiunan PNS biasanya disalurkan melalui PT Taspen (Persero) setiap bulan yang mulai dijadwalkan kembali pada 1 Juni 2025.
Bagi pensiunan ASN yang sudah mendapatkan haknya per 1 Mei 2025, proses pencairan gaji ke-13 pensiunan akan langsung disalurkan oleh PT Taspen ke rekening masing-masing.
Dana akan dikirimkan secara otomatis tanpa pengajuan tambahan terlebih dahulu. Jadi, penerima hanya perlu menunggu pemberitahuan masuknya dana ke rekening sesuai jadwal.