KPK Umumkan Gelar Perkara OTT Dugaan Pemerasan Wamenaker Immanuel Ebenezer Hari ini

KPK akan umumkan perkembangan baru kasus dugaan pemerasan oleh Wamenaker Noel terkait sertifikasi K3, besok. 22 kendaraan dan 14 orang telah diamankan.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 05:00
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer di Kemenaker, Jakarta, Selasa (25/3/2025). - BISNIS/Lukman Nur Hakim
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer di Kemenaker, Jakarta, Selasa (25/3/2025). - BISNIS/Lukman Nur Hakim

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan babak baru perkara dugaan pemerasan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau kerap disapa Noel

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan kejelasan konstruksi perkara, status hukum, hingga pihak yang diduga terlibat akan disampaikan pada besok, Jumat (22/8/2025).

"Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers, insyallah besok siang," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

Sebagaimana diketahui, Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam. Dia diduga melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di beberapa perusahaan.

"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," jelas Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, seperti dilansir Bisnis.com.

Dalam perkara ini, petugas hukum KPK telah mengamankan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. Selain itu penyidik juga mengamankan 14 orang yang terdiri dari instansi negeri dan swasta.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Muhammad Ridwan

