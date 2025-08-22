Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Warganet Singgung Pakta Integritas Hukuman Mati Koruptor

Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, terjaring OTT KPK terkait pemerasan sertifikasi K3. Unggahan lamanya tentang hukuman mati koruptor kembali viral.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 04:00
Share
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). - BISNIS/Ni Luh Anggela.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). - BISNIS/Ni Luh Anggela.

Bisnis.com, JAKARTA - Unggahan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer kembali viral usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun, warganet kembali mengungkit unggahan Immanuel Ebenezer di media sosial X. Unggahan tersebut tentang dirinya yang tengah menandatangani pakta integritas hukuman mati bagi pejabat negara yang melakukan korupsi.

"Bersama Kepala Badan BP2MI menandatangani pakta integritas hukuman mati jika pejabat negara melakukan korupsi, Benny Ramdani sosok pejabat di Pemerintahan Jokowi yang memiliki komitmen perang melawan korupsi dan HTI," tulis unggahan Ebenezer pada Februari 2021.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada Rabu (20/8/2025).

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaannya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama atau pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK.

"Benar," kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Baca Juga

Fitroh menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

"[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," jelas Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Ridwan
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie
Premium
7 jam yang lalu

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol
Premium
8 jam yang lalu

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dijemput Paksa, Rudy Ong Tertunduk Saat Digiring ke Gedung KPK

Dijemput Paksa, Rudy Ong Tertunduk Saat Digiring ke Gedung KPK

KPK Jemput Paksa Rudy Ong Chandra, Tersangka Kasus Suap IUP di Kalimantan Timur

KPK Jemput Paksa Rudy Ong Chandra, Tersangka Kasus Suap IUP di Kalimantan Timur

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol

Wamenaker Noel Diganti usai Terjerat OTT KPK? Ini Kata Menaker

Wamenaker Noel Diganti usai Terjerat OTT KPK? Ini Kata Menaker

KPK OTT Wamenaker Terkait Dugaan Pemerasan K3, Menaker Bilang Begini

KPK OTT Wamenaker Terkait Dugaan Pemerasan K3, Menaker Bilang Begini

Daftar 22 Kendaraan Sitaan KPK dari OTT Wamenaker Ebenezer, Ada Nissan GT-R hingga Ducati

Daftar 22 Kendaraan Sitaan KPK dari OTT Wamenaker Ebenezer, Ada Nissan GT-R hingga Ducati

Wamenaker Kena OTT, Menaker Singgung Pakta Siap Dicopot Jika Korupsi

Wamenaker Kena OTT, Menaker Singgung Pakta Siap Dicopot Jika Korupsi

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Warganet Singgung Pakta Integritas Hukuman Mati Koruptor
Hukum
46 menit yang lalu

Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Warganet Singgung Pakta Integritas Hukuman Mati Koruptor

Dijemput Paksa, Rudy Ong Tertunduk Saat Digiring ke Gedung KPK
Hukum
1 jam yang lalu

Dijemput Paksa, Rudy Ong Tertunduk Saat Digiring ke Gedung KPK

Komdigi Sebut 50% Pengguna Internet Terpapar Informasi Hoaks
Nasional
2 jam yang lalu

Komdigi Sebut 50% Pengguna Internet Terpapar Informasi Hoaks

Dasco Tunjuk Ariel dan Piyu Masuk Dalam Tim Perumus Revisi UU Hak Cipta
Nasional
4 jam yang lalu

Dasco Tunjuk Ariel dan Piyu Masuk Dalam Tim Perumus Revisi UU Hak Cipta

KPK Jemput Paksa Rudy Ong Chandra, Tersangka Kasus Suap IUP di Kalimantan Timur
Hukum
5 jam yang lalu

KPK Jemput Paksa Rudy Ong Chandra, Tersangka Kasus Suap IUP di Kalimantan Timur

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

2

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

3

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

4

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

5

Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

2

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

3

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

4

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

5

Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK