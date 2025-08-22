Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OTT KPK, Kapan Wamenaker Jadi Tersangka?

KPK menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer terkait pemerasan sertifikasi K3. Status hukum ditetapkan dalam 1x24 jam pasca OTT pada 21 Agustus 2025.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 14:54
Share
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). - BISNIS/Ni Luh Anggela.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). - BISNIS/Ni Luh Anggela.

Bisnis.com, Jakarta — KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer usai ditangkap tangan oleh KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa tidak hanya Immanuel saja, tetapi juga belasan orang lainnya yang ditangkap pada saat operasi tangkap tangan sudah ditetapkan status hukumnya.

Immanuel bersama belasan orang lainnya itu telah diciduk atas dugaan tindak pidana pemerasan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

"Terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang kemarin dilakukan KPK, tadi malam (21/8/2025) sudah dilakukan ekspos dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan,” tutur Budi di Gedung KPK Jakarta, Jumat (22/8).

Diketahui, Noel ditangkap bersama dengan belasan orang lainnya pada hari Rabu (20/8/2025). KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang dan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor.

“Sehingga ini sekaligus juga menjawab pertanyaan, terkait dengan penetapan status hukum dalam 1x24 jam tersebut dan KPK sudah menetapkan status hukum terhadap semua pihak yang diamankan dalam kegiatan OTT terkait sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Budi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel
Premium
19 menit yang lalu

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
4 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis

Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

KPK Periksa Ilham Habibie dan Lisa Mariana jadi Saksi di Kasus Korupsi BJB

KPK Periksa Ilham Habibie dan Lisa Mariana jadi Saksi di Kasus Korupsi BJB

Usai Didemo Warga, Bupati Pati Sudewo Kini Diperiksa KPK

Usai Didemo Warga, Bupati Pati Sudewo Kini Diperiksa KPK

Prabowo Tunggu Keputusan KPK Sebelum Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker

Prabowo Tunggu Keputusan KPK Sebelum Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker

OTT Wamenaker, KPK Pastikan Kondisi Wamen Noel Sehat

OTT Wamenaker, KPK Pastikan Kondisi Wamen Noel Sehat

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan
Nasional
7 menit yang lalu

Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis
Hukum
36 menit yang lalu

Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum
Nasional
50 menit yang lalu

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

Tersangka Riza Chalid Resmi Masuk DPO
Hukum
51 menit yang lalu

Tersangka Riza Chalid Resmi Masuk DPO

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China
Internasional
59 menit yang lalu

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

2

Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

3

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

4

Gempa Magnitudo 3,1 Kembali Guncang Bekasi

5

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

BCA Expo 2025 Apresiasi Kepada Nasabah Setia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

2

Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

3

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

4

Gempa Magnitudo 3,1 Kembali Guncang Bekasi

5

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati