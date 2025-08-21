Gempa magnitudo 3,1 mengguncang Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam, 21 Agustus 2025, dengan pusat di 14 km Tenggara Bekasi pada kedalaman 10 km.

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa magnitudo 3,1 kembali guncang Bekasi Jawa Barat malam ini, Kamis 21 Agustus 2025.

Berdasarkan data BMKG pusat gempa berlokasi di 6.48LS, 107.23BT (14 km Tenggara KAB-BEKASI-JABAR).

Gempa terjadi pada pukul 18.27 WIB malam ini.

Gempa tersebut termasuk gempa dangkal dengan kedalaman 10 kilometer.

Sebelumnya, Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan kejadian gempa di Karawang-Bekasi yang mengguncang Jakarta terlihat sebaran segmen-segmen Sesar dari Sesar Naik Busur Belakang Jabar (West Java Back Arc Thrust).

Menurut BMKG, tampak pembangkit gempa Magnitudo 4,7 semalam adalah Segmen Citatum.

Dalam peta segmen ini juga ada Baribis tapi ada di timur, dekat Kuningan/Cirebon.

"Epicenternya gempa Magnitudo 4,7 semalam ada di selatan segmen Citarum, karena West Java back-arc thrust itu dipping ke arah selatan, jadi epicenter berada di selatan sesar," ujar Daryono.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan 13 gempa susulan itu tercatat sejak Rabu malam (20/8/2025) hingga Kamis pagi (21/8/2025) pukul 07.46 WIB.