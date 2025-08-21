Bisnis Indonesia Premium
BMKG Ungkap Penampakan Sebaran Segmen-segmen Sesar pada Gempa Bekasi Semalam

Penyebab gempa di Bekasi dan Karawang yang ikut mengguncang kemarin
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 12:23
ilustrasi dampak gempa / Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan kejadian gempa di Karawang-Bekasi yang mengguncang Jakarta terlihat sebaran segmen-segmen Sesar dari Sesar Naik Busur Belakang Jabar (West Java Back Arc Thrust).

Menurut BMKG, tampak pembangkit gempa Magnitudo 4,7 semalam adalah Segmen Citatum.

Dalam peta segmen ini juga ada Baribis tapi ada di timur, dekat Kuningan/Cirebon.

"Epicenternya gempa Magnitudo 4,7 semalam ada di selatan segmen Citarum, karena West Java back-arc thrust itu dipping ke arah selatan, jadi epicenter berada di selatan sesar," ujar Daryono.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan 13 gempa susulan itu tercatat sejak Rabu malam (20/8/2025) hingga Kamis pagi (21/8/2025) pukul 07.46 WIB.

"Jumlah event [gempa] susulan 13 kali," ujar Daryono dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

Dia menuturkan gempa susulan itu terjadi sejak 20.16 WIB pada Rabu (20/8/2025). Adapun, gempa susulan paling besar tercatat mencapai 3,9 magnitudo, sementara terkecil 1,7 magnitudo.

"Magnitudo terbesar 3,9 m dan magnitudo terkecil 1,7 m," pungkasnya.

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

BMKG Ungkap Penampakan Sebaran Segmen-segmen Sesar pada Gempa Bekasi Semalam
