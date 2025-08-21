Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Pencucian Uang Kasus Korupsi Minyak Pertamina

Kejagung menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka pencucian uang terkait korupsi minyak Pertamina, dan menelusuri asetnya di dalam dan luar negeri.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 19:41
Share
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna di Kejagung, Senin (11/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna di Kejagung, Senin (11/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menjerat Riza Chalid sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada tindak pidana awal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Anang Supriatna mengatakan penerapan pasal TPPU dilakukan sejak 25 Juli 2025.

"Sudah [jadi tersangka TPPU] sejak Juli 2025," ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (21/8/2025).

Adapun, korps Adhyaksa tengah melakukan penelusuran aset yang diduga merupakan hasil kejahatan Riza Chalid dalam perkara Pertamina ini.

Tak hanya di dalam negeri, Kejagung juga melakukan penelusuran terhadap aset saudagar minyak tersohor itu di luar negeri.

"Sementara belum, tapi sedang kita telusuri semua. Pokoknya, tidak hanya di dalam negeri dulu prioritas, nanti kalau ada informasi ya kami dikabarin, kita dalami," pungkas Anang.

Baca Juga

Dalam catatan Bisnis, total Kejagung telah menyita sembilan mobil dari pihak yang terafiliasi dengan Riza Chalid seperti Irawan Prakoso. 

Sembilan mobil itu mulai dari Mercedes-Benz, Mini Cooper, Alphard hingga BMW 528i. Selain mobil, penyidik Jampidsus Kejagung RI juga telah menyita uang tunai terkait Riza Chalid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kisi-Kisi Anyar JP Morgan di Alfamart (AMRT)
Premium
28 menit yang lalu

Kisi-Kisi Anyar JP Morgan di Alfamart (AMRT)

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga
Premium
58 menit yang lalu

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kasus Laptop Chromebook, Kejagung Periksa Presdir Acer Indonesia

Kasus Laptop Chromebook, Kejagung Periksa Presdir Acer Indonesia

Kejagung Ungkap Rekanan Riza Chalid yang Terafiliasi Mobil Sitaan

Kejagung Ungkap Rekanan Riza Chalid yang Terafiliasi Mobil Sitaan

Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

Kejagung Bakal Tetapkan Status DPO Riza Chalid Pekan Ini

Kejagung Bakal Tetapkan Status DPO Riza Chalid Pekan Ini

Menagih Taji Kejagung Memburu Saudagar Minyak Riza Chalid

Menagih Taji Kejagung Memburu Saudagar Minyak Riza Chalid

Kejagung Ungkap Alasan Ekstradisi Riza Chalid Belum Diajukan

Kejagung Ungkap Alasan Ekstradisi Riza Chalid Belum Diajukan

ELSA Gandeng Pertamina dan Pindad Luncurkan Alat Inspeksi Pipa Ultrasonik

ELSA Gandeng Pertamina dan Pindad Luncurkan Alat Inspeksi Pipa Ultrasonik

RFCC Kilang Balikpapan Lakukan Loading Catalyst Perdana

RFCC Kilang Balikpapan Lakukan Loading Catalyst Perdana

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dewan Pers: Pemerintah Jangan Alergi Kritikan Media Massa
Nasional
5 menit yang lalu

Dewan Pers: Pemerintah Jangan Alergi Kritikan Media Massa

Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Pencucian Uang Kasus Korupsi Minyak Pertamina
Hukum
17 menit yang lalu

Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Pencucian Uang Kasus Korupsi Minyak Pertamina

Daftar 22 Kendaraan Sitaan KPK dari OTT Wamenaker Ebenezer, Ada Nissan GT-R hingga Ducati
Hukum
1 jam yang lalu

Daftar 22 Kendaraan Sitaan KPK dari OTT Wamenaker Ebenezer, Ada Nissan GT-R hingga Ducati

Gempa Magnitudo 3,1 Kembali Guncang Bekasi
Nasional
1 jam yang lalu

Gempa Magnitudo 3,1 Kembali Guncang Bekasi

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

2

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

3

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

4

KPK Bakal Panggil Lisa Mariana Jadi Saksi Perkara Dugaan Korupsi Bank BJB

5

Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

KPK Sita Kendaraan Wamen Immanuel Ebenezer
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

2

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

3

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

4

KPK Bakal Panggil Lisa Mariana Jadi Saksi Perkara Dugaan Korupsi Bank BJB

5

Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK