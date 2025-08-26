Bisnis Indonesia Premium
Tunjangan Anggota DPR Naik, Ini Respon Cak Imin

Cak Imin menanggapi unjuk rasa terkait kenaikan tunjangan DPR, berharap anggota dewan tingkatkan produktivitas dan salurkan aspirasi masyarakat.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 20:43
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat ditemui di Istana Presiden, Rabu (30/10/2024). JIBI/Dany Saputra
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat ditemui di Istana Presiden, Rabu (30/10/2024). JIBI/Dany Saputra

Bisnis.com, Jakarta — Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar akhirnya angkat bicara ihwal aksi unjuk rasa kemarin di sekitaran Gedung DPR.

Menurut Ketua Umum PKB itu, para anggota dewan harus mengambil pelajaran dari aksi unjuk rasa yang berujung chaos tersebut. Dia mengatakan aksi itu disebabkan oleh tunjangan anggota DPR yang melesat naik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

"Ya pasti selalu begitu, ada dinamika politik. Saya berharap ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua," tuturnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (26/8).

Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut juga berharap naiknya tunjangan anggota DPR bisa sejalan dengan produktivitasnya, sehingga aspirasi dari masyarakat bisa disalurkan dengan baik ke pemerintahan.

"Untuk para anggota dewan, harus benar-benar meningkatkan produktivitas, kinerja dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik," katanya.

Muhaimin juga meminta anggota DPR agar membuat budjeting anggaran yang baik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat seperti naiknya tunjangan para anggota DPR.

"Ya DPR ini kan punya kewenangan untuk budjeting anggaran ya. Tentu sudah harus bisa pintar-pintar menyerap agar tidak membuat kecemburuan," ujarnya.

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

