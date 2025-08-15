Megawati Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Puan: Kurang Sehat

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyatakan Ketum PDIP Megawati tidak bisa hadir di Sidang Tahunan MPR RI karena kurang sehat.

Hal tersebut disampaikan Puan di sela sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD RI di kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"[Alasan Megawati tidak hadir karena] kurang sehat," ujar Puan.

Adapun, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI-DPD RI telah berlangsung sejak pukul 09.00 WIB. Sidang secara resmi dibuka oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani.

Dalam pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah tokoh dan pejabat penting tampak hadir pada sidang yang dilaksanakan di kompleks Parlemen itu, seperti Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, presiden dan wapres terdahulu juga turut menghadiri sidang, di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Dengan demikian, total Megawati sudah tidak menghadiri sidang tahunan ini sebanyak dua kali. Pasalnya, dalam catatan Bisnis Megawati terakhir kali menghadiri sidang tahunan MPR pada tahun 2023 lalu.

Sosok Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri kembali tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR. Dia sebelumnya juga absen dalam agenda yang sama tahun 2024 lalu.