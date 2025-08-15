Bisnis Indonesia Premium
Megawati Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Puan: Kurang Sehat

Puan Maharani mengungkapkan alasan Ketum PDIP Megawati absen di Sidang Tahunan MPR 2025.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 13:40
Ketua DPR Puan Maharani usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Ketua DPR Puan Maharani usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyatakan Ketum PDIP Megawati tidak bisa hadir di Sidang Tahunan MPR RI karena kurang sehat.

Hal tersebut disampaikan Puan di sela sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD RI di kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"[Alasan Megawati tidak hadir karena] kurang sehat," ujar Puan.

Adapun, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI-DPD RI telah berlangsung sejak pukul 09.00 WIB. Sidang secara resmi dibuka oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani.

Dalam pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah tokoh dan pejabat penting tampak hadir pada sidang yang dilaksanakan di kompleks Parlemen itu, seperti Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. 

Selain itu, presiden dan wapres terdahulu juga turut menghadiri sidang, di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Dengan demikian, total Megawati sudah tidak menghadiri sidang tahunan ini sebanyak dua kali. Pasalnya, dalam catatan Bisnis Megawati terakhir kali menghadiri sidang tahunan MPR pada tahun 2023 lalu.

Sosok Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri kembali tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR. Dia sebelumnya juga absen dalam agenda yang sama tahun 2024 lalu. 

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

