Puan Pastikan Dukung Prabowo Tindak 1.036 Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp300 Triliun

Puan Maharani mendukung Presiden Prabowo menindak 1.036 tambang ilegal yang merugikan negara Rp300 triliun demi kesejahteraan rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani memastikan dukungannya untuk Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penindakan 1.036 tambang ilegal.

Puan menyatakan bahwa pihaknya optimistis bahwa 1.036 tambang ilegal itu bisa dibereskan di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Ya tentu saja kami sangat optimistis dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden Prabowo, kami siap mendukung," ujar Puan di kompleks Senayan, Jumat (15/8/2025).

Dia menambahkan, semangat Prabowo terkait dengan tambang itu sudah seirama dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Dalam pasal itu, pada intinya menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai negara dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

"Bahwa penegakan hukum dan melaksanakan Pasal 33 dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden harus kita dukung," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan saat ini setidaknya ada 1.036 tambang ilegal di Indonesia. Tambang ilegal itu berpotensi dapat merugikan kerugian Rp300 triliun.

Oleh karenanya, Prabowo menyatakan bahwa dirinya bakal menindak semua tambang ilegal tersebut agar bisa mensejahterakan rakyat.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga tidak akan segan menindak pihak-pihak yang menghalangi penindakan ini, termasuk terhadap jenderal aktif maupun pensiunan TNI-Polri serta kader Gerindra.



Dalam hal ini, Prabowo meminta agar seluruh pihak bisa mendukungnya untuk menyelamatkan keuangan negara yang berpotensi mencapai Rp300 triliun.

"Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita," tutur Prabowo dalam pidato di sidang tahunan MPR, Jumat (15/8/2025).