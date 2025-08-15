Deretan Klaim Prabowo Soal MBG: Tingkatkan Prestasi hingga Angka Kehadiran Anak di Sekolah

Presiden Prabowo Subianto mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) sukses meningkatkan kehadiran dan prestasi anak sekolah, serta menciptakan 290.000 lapangan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencetak sejumlah keberhasilan. Sebanyak 20 juta orang diklaim olehnya telah mendapatkan MBG yang meliputi anak-anak hingga ibu hamil.

Prabowo pun mengucapkan apresiasinya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program prioritas pemerintahannya itu, sekaligus berbagai lembaga pendukung seperti TNI-Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, organisasi masyarakat hingga koperasi.

"Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak sekolah. Anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari. Terima kasih Badan Gizi Nasional di hadapan majelis terhormat ini saya menyampaikan penghargaan saya, kepada kepala badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini," terangnya pada Pidato Kenegaraan yang disampaikan di Sidang Bersama DPR dan DPD, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo mengeklaim, program MBG yang sudah berjalan tujuh bulan di Indonesia sudah menorehkan pencapaian yang tidak bisa dilakukan negara lain selama belasan tahun.

Dia mencontohkan Brasil, yang membutuhkan 11 tahun untuk merealisasikan 40 juta MBG bagi masyarakatnya setiap hari.

"PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan sebuah bangsa. Walau baru berjalan 8 bulan, hasil dari Gratis mulai terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat, prestasi anak-anak di sekolah meningkat, per hari ini sudah ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi," tuturnya.

Selain itu, Prabowo turut mengeklaim MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja pada SPPG atau Dapur MBG yang dibangun.

Program itu juga, terangnya, melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.

"MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa," pungkasnya.